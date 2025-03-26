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Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2025
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https://ria.ru/20250326/kiev-2007329060.html
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2025
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:00:00+03:00
2025-03-26T02:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее в Белом доме сообщили, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. "Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков. По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне. "Верить, что киевский режим не атакует исподтишка наши регионы или суда, которые будут курсировать в Черном море, нельзя", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007311460.html
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в мире, черное море, россия, украина, сергей цеков
В мире, Черное море, Россия, Украина, Сергей Цеков
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму

Цеков: Киев не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Ранее в Белом доме сообщили, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
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"Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков.
По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне.
"Верить, что киевский режим не атакует исподтишка наши регионы или суда, которые будут курсировать в Черном море, нельзя", - сказал Цеков.
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В миреЧерное мореРоссияУкраинаСергей Цеков
 
 
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