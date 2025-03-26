https://ria.ru/20250326/kiev-2007329060.html
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму - РИА Новости, 26.03.2025
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:00:00+03:00
2025-03-26T02:00:00+03:00
2025-03-26T02:00:00+03:00
в мире
черное море
россия
украина
сергей цеков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912322836_0:216:3038:1925_1920x0_80_0_0_0e5c77122aee1d83a59f2e6638672c99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее в Белом доме сообщили, что по итогам встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. "Договоренности между Россией и США будут выполняться, а что касается Украины - большой вопрос. Нынешний киевский режим не в состоянии гарантировать безопасность судоходства, цена данного им слова равна нулю. Доверия режиму (Владимира) Зеленского нет", - сказал Цеков. По его словам, несмотря на достигнутые договоренности, уровень защиты стратегических объектов причерноморских регионов России должен оставаться на высоком уровне. "Верить, что киевский режим не атакует исподтишка наши регионы или суда, которые будут курсировать в Черном море, нельзя", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20250325/tramp-2007311460.html
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
черное море
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912322836_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_923ed63fbc9f80bfec1e3c23dfd81141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, россия, украина, сергей цеков
В мире, Черное море, Россия, Украина, Сергей Цеков
Киев неспособен гарантировать безопасность в Черном море, заявили в Крыму
Цеков: Киев не в состоянии гарантировать безопасность судоходства в Черном море