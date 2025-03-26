https://ria.ru/20250326/karasin-2007493351.html
Карасин не исключил новых встреч делегаций России и США
Карасин не исключил новых встреч делегаций России и США - РИА Новости, 26.03.2025
Карасин не исключил новых встреч делегаций России и США
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин не исключил новых встреч делегаций РФ и США на экспертном уровне при необходимости. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:39:00+03:00
2025-03-26T16:39:00+03:00
2025-03-26T16:39:00+03:00
россия
сша
черное море
григорий карасин
совет федерации рф
россельхозбанк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин не исключил новых встреч делегаций РФ и США на экспертном уровне при необходимости. "Наша группа будет работать дальше по указаниям президента России. Там, где будет сочтено необходимым обсудить дополнительно какие-то вопросы с нашими американскими партнерами, конечно, возможны новые встречи. Но какого-то плана проведения таких встреч у нас нет", - сказал Карасин в интервью Парламентской газете. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Черное море, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Россельхозбанк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Карасин не исключил новых встреч делегаций России и США
Карасин не исключил новых встреч делегаций РФ и США на экспертном уровне