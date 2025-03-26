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Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
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15:36 26.03.2025 (обновлено: 15:41 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/karasin-2007470461.html
Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде
Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде
Россия на переговорах в саудовском Эр-Рияде пыталась донести до делегации США ход своих мыслей, подходы и философию, круг обсуждаемых вопросов был велик,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:36:00+03:00
2025-03-26T15:41:00+03:00
россия
сша
черное море
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Россия на переговорах в саудовском Эр-Рияде пыталась донести до делегации США ход своих мыслей, подходы и философию, круг обсуждаемых вопросов был велик, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Круг вопросов был действительно достаточно велик. Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по "Черноморской инициативе", по другим вопросам. Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени", - сказал Карасин в интервью Парламентской газете.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007425079.html
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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Черное море, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде

Карасин: на переговорах РФ пыталась донести до США ход своих мыслей и подходы

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Россия на переговорах в саудовском Эр-Рияде пыталась донести до делегации США ход своих мыслей, подходы и философию, круг обсуждаемых вопросов был велик, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Круг вопросов был действительно достаточно велик. Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по "Черноморской инициативе", по другим вопросам. Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени", - сказал Карасин в интервью Парламентской газете.
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Карасин высказался о возможности новой встречи делегаций России и США
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На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Григорий Карасин и Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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