https://ria.ru/20250326/karasin-2007470461.html

Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде

Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025

Карасин раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде

Россия на переговорах в саудовском Эр-Рияде пыталась донести до делегации США ход своих мыслей, подходы и философию, круг обсуждаемых вопросов был велик,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:36:00+03:00

2025-03-26T15:36:00+03:00

2025-03-26T15:41:00+03:00

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совет федерации рф

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Россия на переговорах в саудовском Эр-Рияде пыталась донести до делегации США ход своих мыслей, подходы и философию, круг обсуждаемых вопросов был велик, сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Круг вопросов был действительно достаточно велик. Но дело не в этом — просто довольно подробно обрисовывалась позиция сторон. Например, позиция РФ по "Черноморской инициативе", по другим вопросам. Мы хотели, чтобы наши партнеры по переговорам понимали ход наших мыслей, наши подходы, нашу, если хотите, философию. И в данном случае мы не жалели на это времени", - сказал Карасин в интервью Парламентской газете.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007425079.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007115104.html

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россия, сша, черное море, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире