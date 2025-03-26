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Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
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15:18 26.03.2025 (обновлено: 16:30 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде
На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете". РИА Новости, 26.03.2025
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете"."Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков", — сказал он.Сенатор добавил, что экспертная группа будет дальше работать по указаниям президента Владимира Путина. По его словам, новые встречи возможны, если появится необходимость обсуждения каких-либо дополнительных вопросов, но пока таких планов нет.Карасин напомнил, что переговоры шли с самого утра и фактически до 23:00 с небольшими перерывами. "Это была плотная работа, а атмосфера с профессиональной точки зрения была нормальной, вполне приемлемой для обеих делегаций и требовательной с точки зрения изложения материала и актуальности проблем, которые обсуждались. Отмечу, что обсуждение велось открыто, вопросы, которые затрагивались каждой из сторон, обсуждались достаточно подробно", — заключил парламентарий.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них вместе с Карасиным представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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сша, россия, черное море, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
США, Россия, Черное море, Владимир Путин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Карасин: делегация США внимательно слушала российскую сторону на переговорах

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете".
"Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков", — сказал он.
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Сенатор добавил, что экспертная группа будет дальше работать по указаниям президента Владимира Путина. По его словам, новые встречи возможны, если появится необходимость обсуждения каких-либо дополнительных вопросов, но пока таких планов нет.
Карасин напомнил, что переговоры шли с самого утра и фактически до 23:00 с небольшими перерывами.
«
"Это была плотная работа, а атмосфера с профессиональной точки зрения была нормальной, вполне приемлемой для обеих делегаций и требовательной с точки зрения изложения материала и актуальности проблем, которые обсуждались. Отмечу, что обсуждение велось открыто, вопросы, которые затрагивались каждой из сторон, обсуждались достаточно подробно", — заключил парламентарий.
Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них вместе с Карасиным представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.
По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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