https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html

Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025

Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде

На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:18:00+03:00

2025-03-26T15:18:00+03:00

2025-03-26T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете"."Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков", — сказал он.Сенатор добавил, что экспертная группа будет дальше работать по указаниям президента Владимира Путина. По его словам, новые встречи возможны, если появится необходимость обсуждения каких-либо дополнительных вопросов, но пока таких планов нет.Карасин напомнил, что переговоры шли с самого утра и фактически до 23:00 с небольшими перерывами. "Это была плотная работа, а атмосфера с профессиональной точки зрения была нормальной, вполне приемлемой для обеих делегаций и требовательной с точки зрения изложения материала и актуальности проблем, которые обсуждались. Отмечу, что обсуждение велось открыто, вопросы, которые затрагивались каждой из сторон, обсуждались достаточно подробно", — заключил парламентарий.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них вместе с Карасиным представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

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