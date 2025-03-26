https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 26.03.2025
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде
На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:18:00+03:00
2025-03-26T15:18:00+03:00
2025-03-26T16:30:00+03:00
сша
россия
черное море
владимир путин
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4997949e9160c910d1698780b331cef4.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. На переговорах в Эр-Рияде американская делегация очень внимательно слушала российскую, рассказал сенатор Григорий Карасин в интервью "Парламентской газете"."Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков", — сказал он.Сенатор добавил, что экспертная группа будет дальше работать по указаниям президента Владимира Путина. По его словам, новые встречи возможны, если появится необходимость обсуждения каких-либо дополнительных вопросов, но пока таких планов нет.Карасин напомнил, что переговоры шли с самого утра и фактически до 23:00 с небольшими перерывами. "Это была плотная работа, а атмосфера с профессиональной точки зрения была нормальной, вполне приемлемой для обеих делегаций и требовательной с точки зрения изложения материала и актуальности проблем, которые обсуждались. Отмечу, что обсуждение велось открыто, вопросы, которые затрагивались каждой из сторон, обсуждались достаточно подробно", — заключил парламентарий.Переговоры экспертных групп России и США состоялись 24 марта в столице Саудовской Аравии. Россию на них вместе с Карасиным представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html
сша
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007113020_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_a1815e80d8c3f338ab01307f92f3dbb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, черное море, владимир путин, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
США, Россия, Черное море, Владимир Путин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире