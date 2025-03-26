Аргентинцы без Месси разгромили бразильцев в матче квалификации ЧМ-2026
07:42 26.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Аргентинцы без Месси разгромили бразильцев в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу дома обыграла команду Бразилии в матче отбора на ЧМ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу дома разгромила команду Бразилии в матче 14-го тура южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Встреча, которая прошла в Буэнос-Айресе, завершилась крупной победой действующих чемпионов мира со счетом 4:1. У аргентинцев отличились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12), Алексис Макаллистер (37) и Джулиано Симеоне (71). Единственный мяч в составе сборной Бразилии забил Матеус Кунья (26).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
26 марта 2025 • начало в 03:00
Завершен
Аргентина
4 : 1
Бразилия
04‎’‎ • Хулиан Альварес
12‎’‎ • Энцо Фернандес
37‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Энцо Фернандес)
71‎’‎ • Джулиано Симеоне
(Николас Тальяфико)
26‎’‎ • Матеус Кунья
Календарь Турнирная таблица История встреч
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за травмы.
Ранее аргентинцы первыми отобрались в финальную часть чемпионата мира 2026 года из южноамериканского квалификационного турнира благодаря ничейному результату в матче между командами Боливии и Уругвая (0:0).
Сборная Аргентины (31 очко) лидирует в турнирной таблице южноамериканской квалификации. Далее расположились команды Эквадора (23), Уругвая, Бразилии, Парагвая (все - по 21), Колумбии (20), Венесуэлы (15), Боливии (14), Перу и Чили (по 10).
В следующем туре аргентинцы в гостях встретятся с чилийцами, а бразильцы на выезде сыграют с эквадорцами. Обе встречи пройдут 4 июня.

Другие результаты дня:

  • Венесуэла - Перу - 1:0;
  • Колумбия - Парагвай - 2:2;
  • Чили - Эквадор - 0:0.
