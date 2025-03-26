Аргентинцы без Месси разгромили бразильцев в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу дома разгромила команду Бразилии в матче 14-го тура южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.
Встреча, которая прошла в Буэнос-Айресе, завершилась крупной победой действующих чемпионов мира со счетом 4:1. У аргентинцев отличились Хулиан Альварес (4-я минута), Энцо Фернандес (12), Алексис Макаллистер (37) и Джулиано Симеоне (71). Единственный мяч в составе сборной Бразилии забил Матеус Кунья (26).
Чемпионат Мира. Квалификация. Южная Америка
26 марта 2025 • начало в 03:00
Завершен
04’ • Хулиан Альварес
12’ • Энцо Фернандес
37’ • Алексис Макаллистер
71’ • Джулиано Симеоне
26’ • Матеус Кунья
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропускает мартовские матчи национальной команды из-за травмы.
В следующем туре аргентинцы в гостях встретятся с чилийцами, а бразильцы на выезде сыграют с эквадорцами. Обе встречи пройдут 4 июня.
Другие результаты дня:
- Венесуэла - Перу - 1:0;
- Колумбия - Парагвай - 2:2;
- Чили - Эквадор - 0:0.
