https://ria.ru/20250326/evropa-2007520224.html

Жданова прокомментировала отношение Европы к урегулированию на Украине

Жданова прокомментировала отношение Европы к урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.03.2025

Жданова прокомментировала отношение Европы к урегулированию на Украине

Отношение Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксально, вместо поддержки перемирия, европейцы говорят о продолжении войны, заявила и.о... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:13:00+03:00

2025-03-26T17:13:00+03:00

2025-03-26T17:13:00+03:00

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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Отношение Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксально, вместо поддержки перемирия, европейцы говорят о продолжении войны, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Отношение Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксально – европейцы вроде как должны быть заинтересованы в мире, но упорно говорят о продолжении войны. В Брюсселе открыто планируют расширение инвестиций военно-промышленного комплекса в инфраструктуру для переброски войск, причём основным полигоном новых разработок мыслится Украина", - сказала Жданова, выступая на 1102-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Она напомнила, что британский премьер-министр Кир Стармер в ходе своего недавнего визита в Вашингтон беззастенчиво уговаривал президента США Дональда Трампа не заканчивать конфликт "так быстро" и хвалился, что в этом году Лондон планирует крупнейшие поставки оружия Украине. "Попутно ФРГ переходит на рельсы форсированной милитаризации, а президент Финляндии Александр Стубб призывает к "милитаризации Украины до зубов", - добавила Жданова. По ее словам, "похоже, Брюссель по-прежнему не в состоянии сам себе чётко ответить на вопросы, в том числе какие конкретные функции ЕС мог бы выполнить" в контексте новой динамики вокруг украинского кризиса. "Не может он сказать и то, каким образом демонстративная поддержка возможных договорённостей о прекращении огня соотносится с его зашоренной провоенной позицией и курсом на собственную милитаризацию. Но такая позиция совершенно точно не встречает понимания как в Москве, так и в Вашингтоне", - заключила дипломат. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241008/vena-1976873859.html

https://ria.ru/20250321/ulyanov-2006341327.html

https://ria.ru/20250309/pomosch-2003925219.html

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украина, россия, европа, юлия жданова, кир стармер, дональд трамп, евросоюз, нато, обсе, в мире