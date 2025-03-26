Жданова прокомментировала отношение Европы к урегулированию на Украине
Жданова: европейцы вместо поддержки перемирия говорят о продолжении войны
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 26 мар - РИА Новости. Отношение Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксально, вместо поддержки перемирия, европейцы говорят о продолжении войны, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Отношение Европы к урегулированию украинского конфликта парадоксально – европейцы вроде как должны быть заинтересованы в мире, но упорно говорят о продолжении войны. В Брюсселе открыто планируют расширение инвестиций военно-промышленного комплекса в инфраструктуру для переброски войск, причём основным полигоном новых разработок мыслится Украина", - сказала Жданова, выступая на 1102-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
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Она напомнила, что британский премьер-министр Кир Стармер в ходе своего недавнего визита в Вашингтон беззастенчиво уговаривал президента США Дональда Трампа не заканчивать конфликт "так быстро" и хвалился, что в этом году Лондон планирует крупнейшие поставки оружия Украине. "Попутно ФРГ переходит на рельсы форсированной милитаризации, а президент Финляндии Александр Стубб призывает к "милитаризации Украины до зубов", - добавила Жданова.
По ее словам, "похоже, Брюссель по-прежнему не в состоянии сам себе чётко ответить на вопросы, в том числе какие конкретные функции ЕС мог бы выполнить" в контексте новой динамики вокруг украинского кризиса. "Не может он сказать и то, каким образом демонстративная поддержка возможных договорённостей о прекращении огня соотносится с его зашоренной провоенной позицией и курсом на собственную милитаризацию. Но такая позиция совершенно точно не встречает понимания как в Москве, так и в Вашингтоне", - заключила дипломат.
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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств, при этом Европейская комиссия предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.