https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html

Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции

Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции - РИА Новости, 26.03.2025

Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить "уличный террор" на фоне разоблачения их "колеса коррупции". РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:17:00+03:00

2025-03-26T13:17:00+03:00

2025-03-26T14:30:00+03:00

турция

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анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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александр солженицын

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АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить "уличный террор" на фоне разоблачения их "колеса коррупции"."Я напоминаю руководству CHP (основная турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия - ред.), что сколько бы вы ни опускали уровень, это бесполезно, паста вытекает из тюбика. Ваше колесо коррупции разоблачено. Прекратите разбрасывать грязь направо и налево, прекратите уличный террор… Не пытайтесь втянуть нас и нашу нацию в ту яму, в которую вы нырнули с головой. Если вы хоть немного уважаете себя, будьте честны и прозрачны", - сказал турецкий лидер, выступая в среду в парламенте.Эрдоган, также обращаясь к оппозиции, процитировал известную фразу, приписываемую известному российскому писателю Александру Солженицыну."Как гласит известное выражение за авторством Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут, но они по-прежнему продолжают лгать", - заявил турецкий лидер.Эрдоган также назвал "террористами" участников акции протеста в Турции, которые находились в масках и провоцировали полицию.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.

https://ria.ru/20250324/erdogan-2007033059.html

https://ria.ru/20250321/turtsiya-2006363479.html

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турция, в мире, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу, александр солженицын