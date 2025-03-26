Эрдоган процитировал Солженицына, обращаясь к оппозиции
Эрдоган призвал оппозицию Турции прекратить уличный террор
© POOL
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию прекратить "уличный террор" на фоне разоблачения их "колеса коррупции".
"Я напоминаю руководству CHP (основная турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия - ред.), что сколько бы вы ни опускали уровень, это бесполезно, паста вытекает из тюбика. Ваше колесо коррупции разоблачено. Прекратите разбрасывать грязь направо и налево, прекратите уличный террор… Не пытайтесь втянуть нас и нашу нацию в ту яму, в которую вы нырнули с головой. Если вы хоть немного уважаете себя, будьте честны и прозрачны", - сказал турецкий лидер, выступая в среду в парламенте.
Эрдоган, также обращаясь к оппозиции, процитировал известную фразу, приписываемую известному российскому писателю Александру Солженицыну.
"Как гласит известное выражение за авторством Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут, но они по-прежнему продолжают лгать", - заявил турецкий лидер.
Эрдоган также назвал "террористами" участников акции протеста в Турции, которые находились в масках и провоцировали полицию.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Драка за лучший рынок мира. Первым бьет Эрдоган
21 марта, 08:00