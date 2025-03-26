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На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал - РИА Новости, 26.03.2025
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16:18 26.03.2025 (обновлено: 16:21 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/dtp-2007482974.html
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал - РИА Новости, 26.03.2025
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал
Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:18:00+03:00
2025-03-26T16:21:00+03:00
происшествия
белореченский район
белореченск
апшеронск
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. Как уточнили в ведомстве, в среду на автодороге Белореченск - Апшеронск водитель большегруза Shacman с полуприцепом не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по главной дороге. "По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/krym-2007045632.html
белореченский район
белореченск
апшеронск
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происшествия, белореченский район, белореченск, апшеронск
Происшествия, Белореченский район, Белореченск, Апшеронск
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал

На Кубани столкнулись автобус и грузовик, одна женщина попала в больницу

© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
На месте ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД.
Как уточнили в ведомстве, в среду на автодороге Белореченск - Апшеронск водитель большегруза Shacman с полуприцепом не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по главной дороге.
"По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБелореченский районБелореченскАпшеронск
 
 
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