https://ria.ru/20250326/dtp-2007482974.html
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал - РИА Новости, 26.03.2025
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал
Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:18:00+03:00
2025-03-26T16:18:00+03:00
2025-03-26T16:21:00+03:00
происшествия
белореченский район
белореченск
апшеронск
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. Как уточнили в ведомстве, в среду на автодороге Белореченск - Апшеронск водитель большегруза Shacman с полуприцепом не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по главной дороге. "По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250324/krym-2007045632.html
белореченский район
белореченск
апшеронск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белореченский район, белореченск, апшеронск
Происшествия, Белореченский район, Белореченск, Апшеронск
На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал
На Кубани столкнулись автобус и грузовик, одна женщина попала в больницу