https://ria.ru/20250326/dtp-2007482974.html

На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал

На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал - РИА Новости, 26.03.2025

На Кубани автобус попал в ДТП, один человек пострадал

Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:18:00+03:00

2025-03-26T16:18:00+03:00

2025-03-26T16:21:00+03:00

происшествия

белореченский район

белореченск

апшеронск

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Белореченском районе Кубани, одна пассажирка доставлена в больницу, сообщили в краевом ГУМВД. Как уточнили в ведомстве, в среду на автодороге Белореченск - Апшеронск водитель большегруза Shacman с полуприцепом не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался по главной дороге. "По предварительным данным, 57-летняя пассажирка автобуса доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250324/krym-2007045632.html

белореченский район

белореченск

апшеронск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белореченский район, белореченск, апшеронск