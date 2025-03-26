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Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
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Новости Подмосковья
 
15:07 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/briks-2007462014.html
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье
Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:07:00+03:00
2025-03-26T15:07:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение промышленных предприятий из стран БРИКС в Московскую область, сообщил 360.ru.Условия предусматривают упрощенную процедуру открытия в регионе производств компаниями из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Областное министерство инвестиций подтвердило, что инициатива позволит бизнесменам из стран БРИКС значительно ускорить процесс локализации производства благодаря развитым промышленным паркам."Собственная программа Industrial City и союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок", – заявил партнер "Строительного альянса" и заместитель председателя СПП "Иволга" Артем Петрухин.Проект включает комплекс услуг, направленных на поддержку предприятий, в том числе помощь в реализации продукции, предоставление финансового, юридического и кадрового консультирования.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПроизводство спецодежды в Иванове
Производство спецодежды в Иванове - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение промышленных предприятий из стран БРИКС в Московскую область, сообщил 360.ru.
Условия предусматривают упрощенную процедуру открытия в регионе производств компаниями из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Областное министерство инвестиций подтвердило, что инициатива позволит бизнесменам из стран БРИКС значительно ускорить процесс локализации производства благодаря развитым промышленным паркам.
"Собственная программа Industrial City и союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок", – заявил партнер "Строительного альянса" и заместитель председателя СПП "Иволга" Артем Петрухин.
Проект включает комплекс услуг, направленных на поддержку предприятий, в том числе помощь в реализации продукции, предоставление финансового, юридического и кадрового консультирования.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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