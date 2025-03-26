https://ria.ru/20250326/briks-2007462014.html

Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье

Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025

Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье

Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:07:00+03:00

2025-03-26T15:07:00+03:00

2025-03-26T15:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение промышленных предприятий из стран БРИКС в Московскую область, сообщил 360.ru.Условия предусматривают упрощенную процедуру открытия в регионе производств компаниями из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Областное министерство инвестиций подтвердило, что инициатива позволит бизнесменам из стран БРИКС значительно ускорить процесс локализации производства благодаря развитым промышленным паркам."Собственная программа Industrial City и союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок", – заявил партнер "Строительного альянса" и заместитель председателя СПП "Иволга" Артем Петрухин.Проект включает комплекс услуг, направленных на поддержку предприятий, в том числе помощь в реализации продукции, предоставление финансового, юридического и кадрового консультирования.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)