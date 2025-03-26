https://ria.ru/20250326/briks-2007462014.html
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2025
Программу по привлечению бизнесменов из стран БРИКС запустили в Подмосковье
Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:07:00+03:00
2025-03-26T15:07:00+03:00
2025-03-26T15:07:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985250863_0:52:3550:2048_1920x0_80_0_0_8a6530065430a43ab4f898105eeaecf0.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение промышленных предприятий из стран БРИКС в Московскую область, сообщил 360.ru.Условия предусматривают упрощенную процедуру открытия в регионе производств компаниями из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Областное министерство инвестиций подтвердило, что инициатива позволит бизнесменам из стран БРИКС значительно ускорить процесс локализации производства благодаря развитым промышленным паркам."Собственная программа Industrial City и союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок", – заявил партнер "Строительного альянса" и заместитель председателя СПП "Иволга" Артем Петрухин.Проект включает комплекс услуг, направленных на поддержку предприятий, в том числе помощь в реализации продукции, предоставление финансового, юридического и кадрового консультирования.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985250863_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_0e8b89e14806d899e2aefb282f19f2d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Холдинг "Строительный альянс" совместно с союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" создали партнерскую программу, направленную на привлечение промышленных предприятий из стран БРИКС в Московскую область, сообщил 360.ru
.
Условия предусматривают упрощенную процедуру открытия в регионе производств компаниями из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Областное министерство инвестиций подтвердило, что инициатива позволит бизнесменам из стран БРИКС значительно ускорить процесс локализации производства благодаря развитым промышленным паркам.
"Собственная программа Industrial City и союза промышленников и предпринимателей „Иволга“ позволяет локализовать бизнес в Подмосковье и запустить производство в короткий срок", – заявил партнер "Строительного альянса" и заместитель председателя СПП "Иволга" Артем Петрухин.
Проект включает комплекс услуг, направленных на поддержку предприятий, в том числе помощь в реализации продукции, предоставление финансового, юридического и кадрового консультирования.