https://ria.ru/20250326/bort-2007582732.html

Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке

Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.03.2025

Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке

Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T23:18:00+03:00

2025-03-26T23:18:00+03:00

2025-03-26T23:25:00+03:00

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нью-йорк (город)

вашингтон (штат)

александр дарчиев

пулково (аэропорт)

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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск)Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе.По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250307/posol-2003615396.html

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нью-йорк (город)

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в мире, россия, нью-йорк (город), вашингтон (штат), александр дарчиев, пулково (аэропорт)