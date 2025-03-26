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Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.03.2025
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23:18 26.03.2025 (обновлено: 23:25 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/bort-2007582732.html
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.03.2025
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке
Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:18:00+03:00
2025-03-26T23:25:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
александр дарчиев
пулково (аэропорт)
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск)Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе.По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
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в мире, россия, нью-йорк (город), вашингтон (штат), александр дарчиев, пулково (аэропорт)
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Пулково (аэропорт)
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке

Правительственный борт прилетел в Нью-Йорк после сообщений об отъезде Дарчиева

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПравительственный борт
Правительственный борт - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Правительственный борт. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск)
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе.
По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.
Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Чиновники в США придерживаются высокого мнения о после Дарчиеве, пишет WP
7 марта, 13:30
 
В миреРоссияНью-Йорк (город)Вашингтон (штат)Александр ДарчиевПулково (аэропорт)
 
 
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