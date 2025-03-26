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Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке - РИА Новости, 26.03.2025
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке
Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T23:18:00+03:00
2025-03-26T23:18:00+03:00
2025-03-26T23:25:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 26 мар - РИА Новости. Правительственный борт РФ приземлился в международном аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке на фоне сообщений об отправке нового посла России Александра Дарчиева в США, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился около 16.10 времени Нью-Йорка (23.10 мск)Ранее источник РИА Новости сообщал, что Дарчиев отправится в Вашингтон в среду. При этом российский МИД информировал агентство, что Дарчиев отправится в американскую столицу на этой неделе.По данным Flightardar, борт прилетел из аэропорта Санкт-Петербурга "Пулково". Туда самолет ранее прибыл из правительственного аэропорта "Внуково-2" в Москве.Позднее, как следует из данных того же сервиса, борт отправится в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250307/posol-2003615396.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), вашингтон (штат), александр дарчиев, пулково (аэропорт)
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Александр Дарчиев, Пулково (аэропорт)
Правительственный борт из России приземлился в Нью-Йорке
Правительственный борт прилетел в Нью-Йорк после сообщений об отъезде Дарчиева