https://ria.ru/20250326/arsenev-2007342515.html
Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"
Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 26.03.2025
Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"
Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:55:00+03:00
2025-03-26T05:55:00+03:00
2025-03-26T05:55:00+03:00
общество
россия
уссурийск
владимир путин
олег кожемяко
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба ЗС региона. "Приморские депутаты приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Арсеньеву почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Краевые законодатели предлагают главе государства рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти о самоотверженном труде жителей города, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны бесперебойное производство самолетов и боеприпасов для фронта и проявивших при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой присвоить городу почетное звание выступила общественная палата Арсеньевского городского округа, предложение поддержала администрация города и губернатор края Олег Кожемяко. Положительное экспертное заключение по инициативе дала Российская академия наук. Ранее приморские депутаты поддержали аналогичное обращение к президенту РФ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" городу Уссурийску. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.
https://ria.ru/20250228/ussurijsk-2002101480.html
https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, уссурийск, владимир путин, олег кожемяко, российская академия наук
Общество, Россия, Уссурийск, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Российская академия наук
Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"
Приморские депутаты попросили присвоить Арсеньеву звание Город трудовой доблести
ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба ЗС региона.
"Приморские депутаты приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Арсеньеву почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Краевые законодатели предлагают главе государства рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти о самоотверженном труде жителей города, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны бесперебойное производство самолетов и боеприпасов для фронта и проявивших при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с инициативой присвоить городу почетное звание выступила общественная палата Арсеньевского городского округа, предложение поддержала администрация города и губернатор края Олег Кожемяко. Положительное экспертное заключение по инициативе дала Российская академия наук.
Ранее приморские депутаты поддержали аналогичное обращение к президенту РФ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" городу Уссурийску.
Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.