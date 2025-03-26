https://ria.ru/20250326/arsenev-2007342515.html

Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"

Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 26.03.2025

Путина попросили присвоить Арсеньеву звание "Город трудовой доблести"

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:55:00+03:00

2025-03-26T05:55:00+03:00

2025-03-26T05:55:00+03:00

общество

россия

уссурийск

владимир путин

олег кожемяко

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу Арсеньеву почетного звания "Город трудовой доблести", сообщает пресс-служба ЗС региона. "Приморские депутаты приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Арсеньеву почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Краевые законодатели предлагают главе государства рассмотреть такую возможность для увековечивания памяти о самоотверженном труде жителей города, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны бесперебойное производство самолетов и боеприпасов для фронта и проявивших при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в сообщении. Отмечается, что с инициативой присвоить городу почетное звание выступила общественная палата Арсеньевского городского округа, предложение поддержала администрация города и губернатор края Олег Кожемяко. Положительное экспертное заключение по инициативе дала Российская академия наук. Ранее приморские депутаты поддержали аналогичное обращение к президенту РФ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" городу Уссурийску. Почетное звание "Город трудовой доблести" присваивается с марта 2020 года городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В настоящее время это почетное звание носят 70 городов России.

https://ria.ru/20250228/ussurijsk-2002101480.html

https://ria.ru/20250115/putin-1993882008.html

россия

уссурийск

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Дарья Буймова

общество, россия, уссурийск, владимир путин, олег кожемяко, российская академия наук