Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран
Рубио и Пашинян обсудили интересы США и Армении как стратегических партнеров
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в качестве "стратегических партнеров", сообщили в американском госдепартаменте.
"Государственный секретарь Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры", - говорится в заявлении ведомства.
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Также отмечается, что Рубио приветствовал согласование мирного договора с Азербайджаном, подчеркнув важность "прочного мира" для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе.
"Секретарь и премьер-министр согласились, что эскалация в любой форме на Южном Кавказе неприемлема", - добавили в американском ведомстве.
Как сообщила ранее пресс-служба армянского кабмина, Пашинян рассказал в ходе телефонного разговора с Рубио о мирном процессе с Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что проект документа ожидает подписания.
Собеседники договорились продолжить контакты Армении и США на высоком уровне, заявили в пресс-службе.
Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
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