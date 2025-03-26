https://ria.ru/20250326/armeniya-2007326728.html

Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран

Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран - РИА Новости, 26.03.2025

Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T01:28:00+03:00

2025-03-26T01:28:00+03:00

2025-03-26T01:28:00+03:00

в мире

азербайджан

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никол пашинян

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ильхам алиев

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в качестве "стратегических партнеров", сообщили в американском госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры", - говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что Рубио приветствовал согласование мирного договора с Азербайджаном, подчеркнув важность "прочного мира" для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе. "Секретарь и премьер-министр согласились, что эскалация в любой форме на Южном Кавказе неприемлема", - добавили в американском ведомстве. Как сообщила ранее пресс-служба армянского кабмина, Пашинян рассказал в ходе телефонного разговора с Рубио о мирном процессе с Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что проект документа ожидает подписания. Собеседники договорились продолжить контакты Армении и США на высоком уровне, заявили в пресс-службе. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.

https://ria.ru/20250321/pashinjane-2006607997.html

https://ria.ru/20250205/armenija-1997438854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения, сша, никол пашинян, марко рубио, ильхам алиев