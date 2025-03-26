Рейтинг@Mail.ru
Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/armeniya-2007326728.html
Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран
Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран - РИА Новости, 26.03.2025
Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:28:00+03:00
2025-03-26T01:28:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
сша
никол пашинян
марко рубио
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в качестве "стратегических партнеров", сообщили в американском госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры", - говорится в заявлении ведомства. Также отмечается, что Рубио приветствовал согласование мирного договора с Азербайджаном, подчеркнув важность "прочного мира" для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе. "Секретарь и премьер-министр согласились, что эскалация в любой форме на Южном Кавказе неприемлема", - добавили в американском ведомстве. Как сообщила ранее пресс-служба армянского кабмина, Пашинян рассказал в ходе телефонного разговора с Рубио о мирном процессе с Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что проект документа ожидает подписания. Собеседники договорились продолжить контакты Армении и США на высоком уровне, заявили в пресс-службе. Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
https://ria.ru/20250321/pashinjane-2006607997.html
https://ria.ru/20250205/armenija-1997438854.html
азербайджан
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, сша, никол пашинян, марко рубио, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, США, Никол Пашинян, Марко Рубио, Ильхам Алиев
Госсекретарь США Рубио обсудил с Пашиняном общие интересы двух стран

Рубио и Пашинян обсудили интересы США и Армении как стратегических партнеров

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил общие интересы двух стран в качестве "стратегических партнеров", сообщили в американском госдепартаменте.
"Государственный секретарь Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили общие интересы как стратегические партнеры", - говорится в заявлении ведомства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Пашинян назвал Армению гарантом своей безопасности
21 марта, 23:56
Также отмечается, что Рубио приветствовал согласование мирного договора с Азербайджаном, подчеркнув важность "прочного мира" для обеспечения безопасности и процветания на Южном Кавказе.
"Секретарь и премьер-министр согласились, что эскалация в любой форме на Южном Кавказе неприемлема", - добавили в американском ведомстве.
Как сообщила ранее пресс-служба армянского кабмина, Пашинян рассказал в ходе телефонного разговора с Рубио о мирном процессе с Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что проект документа ожидает подписания.
Собеседники договорились продолжить контакты Армении и США на высоком уровне, заявили в пресс-службе.
Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. Двадцатого марта он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США
5 февраля, 09:32
 
В миреАзербайджанАрменияСШАНикол ПашинянМарко РубиоИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала