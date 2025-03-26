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Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных
Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных
Агропромышленный комплекс России является один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики, больше половины техники и оборудования для него... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:11:00+03:00
2025-03-26T13:11:00+03:00
2025-03-26T13:11:00+03:00
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михаил мишустин
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Агропромышленный комплекс России является один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики, больше половины техники и оборудования для него сейчас делается в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Современные решения необходимы и для агропромышленного комплекса. Больше половины техники и оборудования для него сейчас делается в России. Свыше 30 тысяч тракторов, комбайнов, других машин получили наши аграрии. Увеличились закупки и в пищепроме. Что положительно влияет на динамику в сельском хозяйстве в целом. Это один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики", - заявил Мишустин. Он также отметил, что российские аграрии ежегодно ставят рекорды по урожаям. "По данным Минсельхоза по самым разным культурам - зерну, масличным, картофелю, овощам в теплицах и в открытом грунте, фруктам и ягодам. В прошлом году – это рис, соя, рапс", - добавил премьер-министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных
Мишустин: больше половины техники и оборудования для АПК сейчас делается в РФ