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Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных

Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал российский АПК одним из самых конкурентоспособных

Агропромышленный комплекс России является один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики, больше половины техники и оборудования для него... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:11:00+03:00

2025-03-26T13:11:00+03:00

2025-03-26T13:11:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Агропромышленный комплекс России является один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики, больше половины техники и оборудования для него сейчас делается в РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Современные решения необходимы и для агропромышленного комплекса. Больше половины техники и оборудования для него сейчас делается в России. Свыше 30 тысяч тракторов, комбайнов, других машин получили наши аграрии. Увеличились закупки и в пищепроме. Что положительно влияет на динамику в сельском хозяйстве в целом. Это один из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики", - заявил Мишустин. Он также отметил, что российские аграрии ежегодно ставят рекорды по урожаям. "По данным Минсельхоза по самым разным культурам - зерну, масличным, картофелю, овощам в теплицах и в открытом грунте, фруктам и ягодам. В прошлом году – это рис, соя, рапс", - добавил премьер-министр.

https://ria.ru/20241002/urozhay-1975888174.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)