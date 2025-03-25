https://ria.ru/20250325/zayavlenie-2007091830.html

СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде

СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде

Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:44:00+03:00

2025-03-25T06:44:00+03:00

2025-03-25T11:24:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 мск. Ранее источник, знакомый с ходом событий, сообщил РИА Новости, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник. "Заявление должно быть опубликовано в 04:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени", — говорится в публикации. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде