https://ria.ru/20250325/zayavlenie-2007091830.html
СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде
СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде
Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:44:00+03:00
2025-03-25T06:44:00+03:00
2025-03-25T11:24:00+03:00
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сша
вашингтон (штат)
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 мск. Ранее источник, знакомый с ходом событий, сообщил РИА Новости, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник. "Заявление должно быть опубликовано в 04:00 утра по времени Вашингтона и в 11:00 по московскому времени", — говорится в публикации. Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Вашингтон (штат), Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
СМИ назвали время публикации заявления о переговорах в Эр-Рияде
CBS: заявление России и США о переговорах в Эр-Рияде опубликуют в 11:00 мск