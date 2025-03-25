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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:26:00+03:00
2025-03-25T23:26:00+03:00
2025-03-25T23:30:00+03:00
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кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области по состоянию на 23.26 мск звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827601.html
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кривой рог, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги