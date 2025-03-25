https://ria.ru/20250325/vzryv-2007186754.html

Меликов рассказал о пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале

Меликов рассказал о пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Меликов рассказал о пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале

Глава Дагестана Дагестана Сергей Меликов заявил, что пострадавший от взрыва газа дом в Махачкале был не полностью заселен, при этом жителям нанесен достаточно... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:02:00+03:00

2025-03-25T14:02:00+03:00

2025-03-25T14:25:00+03:00

происшествия

махачкала

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Дагестана Сергей Меликов заявил, что пострадавший от взрыва газа дом в Махачкале был не полностью заселен, при этом жителям нанесен достаточно серьезный ущерб. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. "К счастью, дом был не полностью заселен, но при этом ущерб, который был нанесен жителям... достаточно серьезный. На данный момент мы должны принимать решение о создании пунктов временного размещения для жителей, чьи квартиры наиболее пострадали", - сказал Меликов, прибывший на место взрыва. Он добавил, что во вторник в Махачкале будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям. "Нам сейчас очень важно провести работу по определению ущерба, нанесенного этим происшествием гражданам, проживающим в этом доме. И исходя из объема ущерба, будет определена сумма, которая будет выделена пострадавшим за счет муниципалитета, за счет региональной помощи. Я гарантирую, что помощь будет вся оказана", - подчеркнул Меликов. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Дом входил в реестр незаконно возведенных.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007171531.html

махачкала

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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T14:02 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)