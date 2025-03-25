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СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

республика дагестан

су ск по республике дагестан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в СУСК по региону."В Республике Дагестан организована доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале. По предварительной информации, инцидент произошел на шестом этаже жилого дома по адресу: улица Гапцахская, 14 в городе Махачкале", - говорится в сообщении.Число пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь, устанавливается.Уточняется, что целью проверки является установление причин и обстоятельств инцидента. На место происшествия выехала оперативная группа следователей СУСК России по Дагестану.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T10:17 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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