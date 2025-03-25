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СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:17:00+03:00
2025-03-25T10:17:00+03:00
2025-03-25T10:24:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
су ск по республике дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в СУСК по региону."В Республике Дагестан организована доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале. По предварительной информации, инцидент произошел на шестом этаже жилого дома по адресу: улица Гапцахская, 14 в городе Махачкале", - говорится в сообщении.Число пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь, устанавливается.Уточняется, что целью проверки является установление причин и обстоятельств инцидента. На место происшествия выехала оперативная группа следователей СУСК России по Дагестану.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T10:17
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PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
СК проведет проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
СК начал доследственную проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале