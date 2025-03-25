https://ria.ru/20250325/vzryv-2007117920.html

В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке

В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.03.2025

В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке

После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

россия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Установлено, что хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома. Пострадали два человека, из них один госпитализирован. Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан