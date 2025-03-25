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В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.03.2025
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10:03 25.03.2025 (обновлено: 10:30 25.03.2025)
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В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке
После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.03.2025
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происшествия
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Установлено, что хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома. Пострадали два человека, из них один госпитализирован. Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке

МЧС РФ: 150 человек эвакуировали из жилого дома после взрыва газа в Махачкале

© МЧС России/TelegramМесто взрыва газа, в многоквартирном доме в Махачкале
Место взрыва газа, в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Место взрыва газа, в многоквартирном доме в Махачкале
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Установлено, что хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома. Пострадали два человека, из них один госпитализирован. Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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