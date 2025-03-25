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В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке
После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:03:00+03:00
2025-03-25T10:03:00+03:00
2025-03-25T10:30:00+03:00
происшествия
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. После взрыва газа в доме в Махачкале эвакуированы 150 человек, два человека пострадали, один из них госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Установлено, что хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома. Пострадали два человека, из них один госпитализирован. Силами МЧС России из соседних квартир эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Махачкале эвакуировали 150 человек после взрыва газа в многоэтажке
МЧС РФ: 150 человек эвакуировали из жилого дома после взрыва газа в Махачкале