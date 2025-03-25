https://ria.ru/20250325/vzryv-2007110596.html
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:38:00+03:00
2025-03-25T09:38:00+03:00
2025-03-25T10:33:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007116128_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_78800b8b54e58b3171e027469aadaaeb.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская."Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Женщина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007116128_161:0:1113:714_1920x0_80_0_0_1272c8c2166a27ec2105aa2fe205fac0.jpg
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T09:38
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Минздрав Дагестана: два человека пострадали при взрыве в доме в Махачкале