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Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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09:38 25.03.2025 (обновлено: 10:33 25.03.2025)
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Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:38:00+03:00
2025-03-25T10:33:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская."Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Женщина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.
махачкала
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
2025-03-25T09:38
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Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Минздрав Дагестана: два человека пострадали при взрыве в доме в Махачкале

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская.
«
"Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Женщина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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