https://ria.ru/20250325/vzryv-2007110596.html

Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:38:00+03:00

2025-03-25T09:38:00+03:00

2025-03-25T10:33:00+03:00

происшествия

махачкала

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007116128_2:0:1271:714_1920x0_80_0_0_78800b8b54e58b3171e027469aadaaeb.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская."Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Женщина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T09:38 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео