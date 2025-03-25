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Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 25.03.2025
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23:29 25.03.2025 (обновлено: 23:43 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vuchich-2007320127.html
Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич
Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 25.03.2025
Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, , трансляцию которой вело... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:29:00+03:00
2025-03-25T23:43:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
сербия
в мире
белград (город)
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, , трансляцию которой вело агентство Танюг заявил, что Сербия будет привержена цели членства в ЕС больше, чем раньше."У нас есть некоторые подписанные документы, и мы должны посмотреть, можем ли и каким способом получить больше инвестиций в наши фабрики оборонной промышленности. Мы разговаривали прежде всего о стратегическом пути Сербии в ЕС, о том, насколько Сербия может и хочет быть этому приверженной. Я сказал, что Сербия будет абсолютно посвященной этой цели больше, чем была до сих пор", - указал Вучич по итогам рабочего ужина.Сербский лидер отметил, что для него, "президента относительно малой страны", было большой честью разговаривать с двумя важнейшими лидерами ЕС."Всего несколько дней назад у меня был ужин здесь в резиденции генсека НАТО Марка Рютте. Кажется, это достаточно говорит об уважении, которое все они оказали нашей стране. Это делает меня необычайно гордым и говорит о том, что Сербия - это страна, которую никто не пытается принижать, напротив, Сербия - уважаемая страна. И страна, на которую весьма обращают внимание. Наш разговор был сердечный, содержательный, открытый, серьезный", - подчеркнул Вучич.Ранее во вторник он оповестил спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петера Соренсена на встрече в Белграде о проблемах сербов в Косово и Метохии и призвал активизировать работу Брюсселя по нормализации отношений в крае.Вучич в ночь на вторник в 26 годовщину бомбардировок Североатлантического альянса заявил, что Сербию пытаются сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая протесты и сравнил эти действия с происходившим 26 лет назад при агрессии НАТО на Союзную республику Югославия.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
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евросоюз, еврокомиссия, сербия, в мире, белград (город), александр вучич, нато, евросовет, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, косово
Евросоюз, Еврокомиссия, Сербия, В мире, Белград (город), Александр Вучич, НАТО, Евросовет, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Косово
Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич

Вучич заявил главе ЕК, что Сербия будет абсолютно привержена цели членства в ЕС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, , трансляцию которой вело агентство Танюг заявил, что Сербия будет привержена цели членства в ЕС больше, чем раньше.
"У нас есть некоторые подписанные документы, и мы должны посмотреть, можем ли и каким способом получить больше инвестиций в наши фабрики оборонной промышленности. Мы разговаривали прежде всего о стратегическом пути Сербии в ЕС, о том, насколько Сербия может и хочет быть этому приверженной. Я сказал, что Сербия будет абсолютно посвященной этой цели больше, чем была до сих пор", - указал Вучич по итогам рабочего ужина.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Сербский лидер отметил, что для него, "президента относительно малой страны", было большой честью разговаривать с двумя важнейшими лидерами ЕС.
"Всего несколько дней назад у меня был ужин здесь в резиденции генсека НАТО Марка Рютте. Кажется, это достаточно говорит об уважении, которое все они оказали нашей стране. Это делает меня необычайно гордым и говорит о том, что Сербия - это страна, которую никто не пытается принижать, напротив, Сербия - уважаемая страна. И страна, на которую весьма обращают внимание. Наш разговор был сердечный, содержательный, открытый, серьезный", - подчеркнул Вучич.
Ранее во вторник он оповестил спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петера Соренсена на встрече в Белграде о проблемах сербов в Косово и Метохии и призвал активизировать работу Брюсселя по нормализации отношений в крае.
Вучич в ночь на вторник в 26 годовщину бомбардировок Североатлантического альянса заявил, что Сербию пытаются сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая протесты и сравнил эти действия с происходившим 26 лет назад при агрессии НАТО на Союзную республику Югославия.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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Сербию пытаются сделать марионеткой, заявил Вучич
Вчера, 00:59
 
ЕвросоюзЕврокомиссияСербияВ миреБелград (город)Александр ВучичНАТОЕвросоветАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенКосово
 
 
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