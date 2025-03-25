https://ria.ru/20250325/vuchich-2007320127.html

Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич

Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 25.03.2025

Сербия будет привержена цели вступления в ЕС, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, , трансляцию которой вело... РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T23:29:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, , трансляцию которой вело агентство Танюг заявил, что Сербия будет привержена цели членства в ЕС больше, чем раньше."У нас есть некоторые подписанные документы, и мы должны посмотреть, можем ли и каким способом получить больше инвестиций в наши фабрики оборонной промышленности. Мы разговаривали прежде всего о стратегическом пути Сербии в ЕС, о том, насколько Сербия может и хочет быть этому приверженной. Я сказал, что Сербия будет абсолютно посвященной этой цели больше, чем была до сих пор", - указал Вучич по итогам рабочего ужина.Сербский лидер отметил, что для него, "президента относительно малой страны", было большой честью разговаривать с двумя важнейшими лидерами ЕС."Всего несколько дней назад у меня был ужин здесь в резиденции генсека НАТО Марка Рютте. Кажется, это достаточно говорит об уважении, которое все они оказали нашей стране. Это делает меня необычайно гордым и говорит о том, что Сербия - это страна, которую никто не пытается принижать, напротив, Сербия - уважаемая страна. И страна, на которую весьма обращают внимание. Наш разговор был сердечный, содержательный, открытый, серьезный", - подчеркнул Вучич.Ранее во вторник он оповестил спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Петера Соренсена на встрече в Белграде о проблемах сербов в Косово и Метохии и призвал активизировать работу Брюсселя по нормализации отношений в крае.Вучич в ночь на вторник в 26 годовщину бомбардировок Североатлантического альянса заявил, что Сербию пытаются сделать слабой марионеткой, вливая огромные деньги извне и устраивая протесты и сравнил эти действия с происходившим 26 лет назад при агрессии НАТО на Союзную республику Югославия.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, еврокомиссия, сербия, в мире, белград (город), александр вучич, нато, евросовет, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, косово