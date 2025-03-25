Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде
Кремль опубликовал договоренности с США по итогам встречи в Эр-Рияде
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы Черноморской инициативы и запрета ударов по объектам энергетики.
Основные заявления Кремля — в материале РИА Новости
- Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине:
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"Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон".
- Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы;
- Она подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях:
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"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".
- Договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
- после снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
- отмены санкций против Россельхозбанка:
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"И иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".
- снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
- отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия;
- Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали тему безопасности судоходства в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.
Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.