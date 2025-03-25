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Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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19:12 25.03.2025 (обновлено: 22:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007281585.html
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:12:00+03:00
2025-03-25T22:31:00+03:00
политика
россия
сша
вашингтон (штат)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дмитрий песков
совет федерации рф
григорий карасин
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы Черноморской инициативы и запрета ударов по объектам энергетики. Основные заявления Кремля — в материале РИА Новости&quot;Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон&quot;.&quot;США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций&quot;."И иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали тему безопасности судоходства в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.
https://ria.ru/20250325/chizhov-2007239901.html
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политика, россия, сша, вашингтон (штат), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, совет федерации рф, григорий карасин, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, США, Вашингтон (штат), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде

Кремль опубликовал договоренности с США по итогам встречи в Эр-Рияде

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы Черноморской инициативы и запрета ударов по объектам энергетики.
Основные заявления Кремля — в материале РИА Новости
  • Россия и США договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине:
«

"Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон".

  • Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы;
  • Она подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях:
«

"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций".

  • Договоренности по Черноморской инициативе вступят в силу после отмены санкций против российских производителей и экспортеров, в том числе рыбопродукции и удобрений;
  • после снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия;
  • отмены санкций против Россельхозбанка:
«
"И иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".
  • снятия ограничений на обслуживание в портах судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием;
  • отмены ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, задействованных в производстве продовольствия;
  • Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира.
Флаг на автомобиле у здания МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, заявил Чижов
Вчера, 16:52
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали тему безопасности судоходства в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.
Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.
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Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
ПолитикаРоссияСШАВашингтон (штат)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДмитрий ПесковСовет Федерации РФГригорий КарасинСергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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