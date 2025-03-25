https://ria.ru/20250325/vstrecha-2007281585.html

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Кремль опубликовал итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:12:00+03:00

2025-03-25T19:12:00+03:00

2025-03-25T22:31:00+03:00

политика

россия

сша

вашингтон (штат)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дмитрий песков

совет федерации рф

григорий карасин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде. Среди прочего обсуждались вопросы Черноморской инициативы и запрета ударов по объектам энергетики. Основные заявления Кремля — в материале РИА Новости"Согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон"."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций"."И иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали тему безопасности судоходства в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.

https://ria.ru/20250325/chizhov-2007239901.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, сша, вашингтон (штат), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, совет федерации рф, григорий карасин, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)