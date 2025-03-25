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ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев - РИА Новости, 25.03.2025
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22:55 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/voenkory-2007316364.html
ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев
ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев
Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, так как боится правды, которую они доносят, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 25.03.2025
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россия
украина
луганская народная республика
константин косачев
дмитрий песков
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, так как боится правды, которую они доносят, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Это целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду о происходящем и на линии соприкосновения, и в целом в зоне конфликта до тех, кто эту правду хочет знать, что называется, из первого источника. Именно такая правда не нужна украинским властям, она для них смертельно опасна", - сказал Косачев в интервью Пятому каналу. Сенатор напомнил, что, согласно Женевской конвенции, журналисты в зоне боевых действий имеют статус мирных жителей. "Поэтому такие удары — это продолжение практики, чудовищной, нацистской практики киевских властей, которые бьют по мирному населению", - заявил парламентарий. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, ведет по ним прицельный огонь.
https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html
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россия, украина, луганская народная республика, константин косачев, дмитрий песков, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Константин Косачев, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев

Косачев: Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, боясь правды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, так как боится правды, которую они доносят, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Это целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду о происходящем и на линии соприкосновения, и в целом в зоне конфликта до тех, кто эту правду хочет знать, что называется, из первого источника. Именно такая правда не нужна украинским властям, она для них смертельно опасна", - сказал Косачев в интервью Пятому каналу.
МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов
Вчера, 01:39
Сенатор напомнил, что, согласно Женевской конвенции, журналисты в зоне боевых действий имеют статус мирных жителей.
"Поэтому такие удары — это продолжение практики, чудовищной, нацистской практики киевских властей, которые бьют по мирному населению", - заявил парламентарий.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, ведет по ним прицельный огонь.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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