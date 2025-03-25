https://ria.ru/20250325/voenkory-2007316364.html

ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев

ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ целенаправленно атакуют военкоров, заявил Косачев

Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, так как боится правды, которую они доносят, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 25.03.2025

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константин косачев

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украина целенаправленно обстреливает российских военкоров, так как боится правды, которую они доносят, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Это целенаправленный обстрел тех, кто доносит правду о происходящем и на линии соприкосновения, и в целом в зоне конфликта до тех, кто эту правду хочет знать, что называется, из первого источника. Именно такая правда не нужна украинским властям, она для них смертельно опасна", - сказал Косачев в интервью Пятому каналу. Сенатор напомнил, что, согласно Женевской конвенции, журналисты в зоне боевых действий имеют статус мирных жителей. "Поэтому такие удары — это продолжение практики, чудовищной, нацистской практики киевских властей, которые бьют по мирному населению", - заявил парламентарий. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, ведет по ним прицельный огонь.

https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html

https://ria.ru/20250325/kreml-2007163116.html

россия

украина

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россия, украина, луганская народная республика, константин косачев, дмитрий песков, совет федерации рф, вооруженные силы украины