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В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы - РИА Новости, 25.03.2025
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06:32 25.03.2025 (обновлено: 07:34 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/tynda-2007091663.html
В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы
В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы - РИА Новости, 25.03.2025
В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы
Подросток 16 лет, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке", столкнулся с автобусной остановкой в Тынде и получил тяжелые травмы, сообщает Госавтоинспекция РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:32:00+03:00
2025-03-25T07:34:00+03:00
происшествия
авто
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Подросток 16 лет, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке", столкнулся с автобусной остановкой в Тынде и получил тяжелые травмы, сообщает Госавтоинспекция Амурской области. По данным инспекции, компания молодых людей 16-20 лет под утро вторника решила покататься с ветерком по ночным автомагистралям, привязав тюбинг к автомобилю Toyota Kluger. "В момент, когда 19-летний водитель транспортного средства (не имеющий права на управление) "катал" подростка 16 лет, "ватрушку" занесло, и она вместе с пассажиром совершила наезд на автобусную остановку... Удар о металлическое сооружение был таким жестким, что парень, сидящий на ледянке, потерял сознание. Его приятели, испугавшись, быстро доставили подростка в больницу, где ему диагностировали тяжелые травмы", - говорится в сообщении. О происшествии молодые люди не сообщили и разъехались по домам. Позже из медицинской организации в полицию поступила информация о произошедшем, на место ДТП был направлен наряд ДПС, который и установил предварительные подробности автоаварии, уточнили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html
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происшествия, авто, тында, амурская область
Происшествия, Авто, Тында, Амурская область
В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы

В Тынде подростки, катаясь на привязанном к автомобилю тюбинге, получили травмы

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Подросток 16 лет, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке", столкнулся с автобусной остановкой в Тынде и получил тяжелые травмы, сообщает Госавтоинспекция Амурской области.
По данным инспекции, компания молодых людей 16-20 лет под утро вторника решила покататься с ветерком по ночным автомагистралям, привязав тюбинг к автомобилю Toyota Kluger.
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"В момент, когда 19-летний водитель транспортного средства (не имеющий права на управление) "катал" подростка 16 лет, "ватрушку" занесло, и она вместе с пассажиром совершила наезд на автобусную остановку... Удар о металлическое сооружение был таким жестким, что парень, сидящий на ледянке, потерял сознание. Его приятели, испугавшись, быстро доставили подростка в больницу, где ему диагностировали тяжелые травмы", - говорится в сообщении.
О происшествии молодые люди не сообщили и разъехались по домам. Позже из медицинской организации в полицию поступила информация о произошедшем, на место ДТП был направлен наряд ДПС, который и установил предварительные подробности автоаварии, уточнили в Госавтоинспекции.
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