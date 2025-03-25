https://ria.ru/20250325/tynda-2007091663.html

В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы

В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы - РИА Новости, 25.03.2025

В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы

Подросток 16 лет, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке", столкнулся с автобусной остановкой в Тынде и получил тяжелые травмы, сообщает Госавтоинспекция РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:32:00+03:00

2025-03-25T06:32:00+03:00

2025-03-25T07:34:00+03:00

происшествия

авто

тында

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Подросток 16 лет, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке", столкнулся с автобусной остановкой в Тынде и получил тяжелые травмы, сообщает Госавтоинспекция Амурской области. По данным инспекции, компания молодых людей 16-20 лет под утро вторника решила покататься с ветерком по ночным автомагистралям, привязав тюбинг к автомобилю Toyota Kluger. "В момент, когда 19-летний водитель транспортного средства (не имеющий права на управление) "катал" подростка 16 лет, "ватрушку" занесло, и она вместе с пассажиром совершила наезд на автобусную остановку... Удар о металлическое сооружение был таким жестким, что парень, сидящий на ледянке, потерял сознание. Его приятели, испугавшись, быстро доставили подростка в больницу, где ему диагностировали тяжелые травмы", - говорится в сообщении. О происшествии молодые люди не сообщили и разъехались по домам. Позже из медицинской организации в полицию поступила информация о произошедшем, на место ДТП был направлен наряд ДПС, который и установил предварительные подробности автоаварии, уточнили в Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, тында, амурская область