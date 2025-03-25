https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007320591.html

Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у мэрии Стамбула

Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у мэрии Стамбула - РИА Новости, 25.03.2025

Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у мэрии Стамбула

Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у здания мэрии Стамбула на центральной площади Сарачхане, новый митинг состоится днем в субботу в азиатской части... РИА Новости, 25.03.2025

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СТАМБУЛ, 25 мар - РИА Новости. Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у здания мэрии Стамбула на центральной площади Сарачхане, новый митинг состоится днем в субботу в азиатской части города в самом большом парке в мире, заявил во вторник лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации, а также в некоторых других турецких городах. Озель сообщил на митинге во вторник, что он "завершающий", и после консультации с арестованным мэром города партия решила, что площадь перед мэрией будет использована для организации развлекательных мероприятий для детей по случаю наступающего праздника завершения поста Рамазан. Лидер партии провел импровизированное голосование среди участников митинга, попросив поднять руки тех, кто предпочитает площадь Еникапы в европейской части Стамбула или парк Малтепе в азиатской. "Восемьдесят процентов проголосовали за Малтепе, поэтому собираемся там в субботу в 12.00", - заявил Озель. Он отметил, что на митинге будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента. Парк Малтепе на набережной Мраморного моря площадью более 120 гектаров (или 171 футбольное поле) назывался турецкими СМИ самым большим парком в мире, он расположен далеко от центральных районов города в отличие от Сарачхане. CHP по итогам праймериз с единственным кандидатом в бюллетене избрала Имамоглу кандидатом в президенты. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,4 тысячи человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Арестованы 172 человека в связи с незаконными акциями в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране ранее призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа. Стамбульский суд Чаглаян 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции мэра Стамбула Экрема Имамоглу, прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено, сообщили в воскресенье турецкие СМИ. Вместе с Имамоглу арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии, всего по делу о коррупции проходят более 90 человек. Генпрокуратура Стамбула в свою очередь намерена обжаловать решение отказать в аресте Имамоглу по делу о терроризме, сообщила ранее газета Sabah. Имамоглу и другие обвиняемые имеют право на апелляцию. МВД Турции информировало, что Имамоглу временно отстранен от исполнения обязанностей мэра, 26 марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что в повестке правящей Партии справедливости и развития (AKP) нет досрочныхвыборов. Очередные президентские выборы должны состояться весной 2028 года. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель заявил в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочныхвыборах. Для объявления досрочныхвыборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007317385.html

https://ria.ru/20250324/protesty-2006936380.html

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Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, мраморное море, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, генеральная прокуратура рф