https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html

Суды в Стамбуле арестовали 55 человек после протестов

Суды в Стамбуле арестовали 55 человек после протестов - РИА Новости, 25.03.2025

Суды в Стамбуле арестовали 55 человек после протестов

Суды в Стамбуле арестовали 55 человек из-за незаконных протестов, передает телеканал Halk TV. РИА Новости, 25.03.2025

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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Суды в Стамбуле арестовали 55 человек из-за незаконных протестов, передает телеканал Halk TV. "Суды постановили арестовать 55 человек, в том числе семерых журналистов", — говорится в сообщении.По данным СМИ, дела 206 задержанных рассмотрели в шести различных судах города. Все арестованные обвинены в нарушении закона о демонстрациях. Среди них — фотокорреспондент французского агентства Франс Пресс Ясин Акгюль, сотрудник телеканала Now (до недавнего времени — FOX) Али Тосун, фотокорреспондент мэрии Стамбула Куртулуш Ары и другие журналисты. Дело мэра СтамбулаЗадержание мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,4 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007183635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)