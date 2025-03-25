https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007089393.html

Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции

Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции - РИА Новости, 25.03.2025

Источник рассказал о решении проблем с платежами туристов в Турции

Готовность ряда российских банков начать оплату по QR-коду в Турции входит в соглашения по упрощению платежей для туристов, сообщил РИА Новости источник на... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:40:00+03:00

2025-03-25T05:40:00+03:00

2025-03-25T07:18:00+03:00

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АНКАРА, 25 мар - РИА Новости. Готовность ряда российских банков начать оплату по QR-коду в Турции входит в соглашения по упрощению платежей для туристов, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. ВТБ с 12 марта запустил оплату по QR-коду в Турции через приложение "ВТБ Онлайн". Клиенты банка уже начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. "Сбер" тестирует оплату покупок в Турции по QR-коду через свое приложение, планирует запустить сервис в конце марта. В "Сбере" рассчитывают, что оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. МТС запустила в мобильном приложении оплату товаров и услуг в Турции по национальному QR-коду - TR QR; в текущем году компания планирует предоставить возможность оплачивать по национальным QR-кодам в других популярных у российских туристов странах, включая СНГ. "Да, ряд российских банков выступили с такой инициативой (оплату по QR-коду - ред.), некоторые начали уже внедрять это на территории Турции. В условиях западных санкций такие инициативы могут упростить процесс расчетов для российских туристов в Турции – популярнейшем для них направлении отдыха. В принципе на это и рассчитывались соглашения соответствующих ведомств двух стран. Упрощение платежей может стимулировать рост числа российских туристов в Турции, так как отсутствие сложности в расчетах всегда привлекательно. Надеемся, что цели будут достигнуты", - сказал собеседник агентства. "Альтернативы - это всегда хорошо. Особенно в той проблемной ситуации с банками, в которой находятся обе страны (Турция и РФ). Такого рода инициативы могут способствовать развитию финансовых технологий и платежных систем как в России, так и в Турции", - заявил собеседник агентства.На вопрос РИА Новости о том, может ли проект российских банков по оплате QR-кодом в Турции упростить банковские переводы в условиях западных санкций, источник отметил, что такая вероятность имеется. "Но давайте не будем делать скоропостижных выводов. Нужно время", - заявил он.Американский президент Дональд Трамп в конце февраля заявил, что пока антироссийские санкции не сняты, но это произойдет в какой-то момент. Смягчение санкций США против РФ позитивно отразилось бы на торговле и способствовало бы решению проблем с банковскими переводами, но Анкара не проинформирована о конкретных намерениях в этом направлении, заявлял ранее РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. При этом посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее отмечал, что противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

https://ria.ru/20250209/turisty-1998213699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, владимир путин, дональд трамп, алексей ерхов, туризм, турция