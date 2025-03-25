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К взрыву в доме в Дагестане привела цепочка нарушений, заявил Меликов
К взрыву в доме в Дагестане привела цепочка нарушений, заявил Меликов - РИА Новости, 25.03.2025
К взрыву в доме в Дагестане привела цепочка нарушений, заявил Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву в доме в Махачкале привела "цепочка нарушений", начиная от выдачи разрешения на строительство. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:54:00+03:00
2025-03-25T12:54:00+03:00
2025-03-25T12:54:00+03:00
происшествия
жилье
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву в доме в Махачкале привела "цепочка нарушений", начиная от выдачи разрешения на строительство. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. "Сейчас мы уже проверку проводим... По моему мнению, я бы не одного здесь назначал ответственного. Это цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд", - сказал Меликов, прибывший на место взрыва. Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html
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происшествия, жилье, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К взрыву в доме в Дагестане привела цепочка нарушений, заявил Меликов
Глава Дагестана Меликов: к взрыву в доме в Махачкале привела цепочка нарушений