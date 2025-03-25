Убитый тигр никогда не нападал на собак в Приморье, считает эксперт
Глава Центра "Амурский тигр": убитый тигр никогда не нападал на собак в Приморье
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Амурский тигр, найденный, по предварительным данным, с огнестрельным ранением, никогда не нападал на собак в Приморье и не попадал в поле зрения, эту особь зафиксировали впервые, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Найденный убитый амурский тигр - абсолютно дикий краснокнижный зверь. И точно никогда не нападал на собак в Приморье, раньше его не фиксировали, в поле зрения он не попадал" , - сообщил Арамилев.
Раскрыты подробности нападения амурского тигра на лесничего
12 марта, 03:50
По его словам, установить характер огнестрельного ранения, точную причину смерти зверя можно будет только после проведения экспертизы.
Ранее во вторник полиция Приморья сообщила, что инспектор охотнадзора обнаружил амурского тигра, предположительно, с огнестрельным ранением в голову, в кювете у дороги примерно в 10 километрах от поселка Восток. Тушу зверя направили на экспертизу. В УМВД региона уточнили, что обстоятельства гибели тигра выясняются, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра
21 января, 08:44