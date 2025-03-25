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Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле - РИА Новости, 25.03.2025
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23:12 25.03.2025 (обновлено: 23:39 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/stambul-2007319156.html
Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле
Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле - РИА Новости, 25.03.2025
Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле
Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, в которой в основном участвовала молодежь, прошла от причала Бешикташ до района Шишли. Полиция перекрыла несколько улиц у префектуры.Поводом для манифестации послужили назначение исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо задержанного Ресула Шахана и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу.Силовики на протяжении полутора часов несколько раз призывали митингующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть из них ответила отказом. Около 22:30 мск после "финального" предупреждения полицейские начали вытеснять демонстрантов при поддержке автомобилей с водометами. Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой. Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Это спровоцировало массовые протесты студентов и представителей оппозиции, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Так, число задержанных участников незаконных акций превысило 1,4 тысячи человек.Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем. Он также призвал "не играть на нервах" турецкого народа.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция)
Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле

Полиция разогнала протестующих у префектуры центрального района Шишли в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Стамбуле
Сотрудники полиции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники полиции в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация, в которой в основном участвовала молодежь, прошла от причала Бешикташ до района Шишли. Полиция перекрыла несколько улиц у префектуры.
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Вчера, 20:35
Поводом для манифестации послужили назначение исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо задержанного Ресула Шахана и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Силовики на протяжении полутора часов несколько раз призывали митингующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть из них ответила отказом.
Около 22:30 мск после "финального" предупреждения полицейские начали вытеснять демонстрантов при поддержке автомобилей с водометами. Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой.
Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли.
Сотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов
24 марта, 11:11

Дело мэра Стамбула

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Это спровоцировало массовые протесты студентов и представителей оппозиции, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Так, число задержанных участников незаконных акций превысило 1,4 тысячи человек.
Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем. Он также призвал "не играть на нервах" турецкого народа.
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

Задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

Полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип ЭрдоганАнкара (провинция)
 
 
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