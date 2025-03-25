https://ria.ru/20250325/stambul-2007319156.html

Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле

Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле - РИА Новости, 25.03.2025

Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле

Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025

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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, в которой в основном участвовала молодежь, прошла от причала Бешикташ до района Шишли. Полиция перекрыла несколько улиц у префектуры.Поводом для манифестации послужили назначение исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо задержанного Ресула Шахана и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу.Силовики на протяжении полутора часов несколько раз призывали митингующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть из них ответила отказом. Около 22:30 мск после "финального" предупреждения полицейские начали вытеснять демонстрантов при поддержке автомобилей с водометами. Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой. Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Это спровоцировало массовые протесты студентов и представителей оппозиции, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Так, число задержанных участников незаконных акций превысило 1,4 тысячи человек.Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем. Он также призвал "не играть на нервах" турецкого народа.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007297193.html

https://ria.ru/20250324/turtsiya-2006898435.html

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)