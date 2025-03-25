Полиция разогнала протестующих у префектуры в Стамбуле

СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция разогнала группу протестующих у префектуры центрального района в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация, в которой в основном участвовала молодежь, прошла от причала Бешикташ до района Шишли. Полиция перекрыла несколько улиц у префектуры.Поводом для манифестации послужили назначение исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо задержанного Ресула Шахана и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу.Силовики на протяжении полутора часов несколько раз призывали митингующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть из них ответила отказом. Около 22:30 мск после "финального" предупреждения полицейские начали вытеснять демонстрантов при поддержке автомобилей с водометами. Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой. Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли.Дело мэра СтамбулаМэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Это спровоцировало массовые протесты студентов и представителей оппозиции, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Так, число задержанных участников незаконных акций превысило 1,4 тысячи человек.Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем. Он также призвал "не играть на нервах" турецкого народа.
Поводом для манифестации послужили назначение исполняющего обязанности префекта района Шишли вместо задержанного Ресула Шахана и арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Силовики на протяжении полутора часов несколько раз призывали митингующих мирно разойтись, предоставив выходы, но часть из них ответила отказом.
Около 22:30 мск после "финального" предупреждения полицейские начали вытеснять демонстрантов при поддержке автомобилей с водометами. Толпа быстро разошлась по окрестным улицам, а ожидавшие у барьеров жители района смогли вернуться домой.
Основной митинг оппозиции прошел на площади Сарачхане примерно в шести километрах от Шишли.
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Это спровоцировало массовые протесты студентов и представителей оппозиции, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. Так, число задержанных участников незаконных акций превысило 1,4 тысячи человек.
Президент страны Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем. Он также призвал "не играть на нервах" турецкого народа.
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