https://ria.ru/20250325/stambul-2007078375.html

В Стамбуле задержали 43 участника протестов

В Стамбуле задержали 43 участника протестов - РИА Новости, 25.03.2025

В Стамбуле задержали 43 участника протестов

Полиция задержала 43 участника протестной акции в центре Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T00:51:00+03:00

2025-03-25T00:51:00+03:00

2025-03-25T08:58:00+03:00

в мире

стамбул

турция

экрем имамоглу

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007096080_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52eb20b3364868a287670778759167fa.jpg

СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция задержала 43 участника протестной акции в центре Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.В понедельник на площади Сарачхане у мэрии города вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции и в других районах Стамбула."Наши полицейские поймали и задержали 43 провокатора, ведутся поиски других", — написал Ерликая.По его словам, правоохранительные органы также приняли меры в отношении тех, кто оскорбил на акции в Сарачхане покойную мать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Дело мэра СтамбулаЗадержание мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.

https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html

https://ria.ru/20250324/protest-2006885732.html

https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html

https://ria.ru/20250324/erdogan-2007033059.html

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула на площади Сарачхане Группа протестующих в поддержку арестованного Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Протестные акции в поддержку арестованного мэра продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. По данным МВД, полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских. 2025-03-25T00:51 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган