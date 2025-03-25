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В Стамбуле задержали 43 участника протестов - РИА Новости, 25.03.2025
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00:51 25.03.2025 (обновлено: 08:58 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/stambul-2007078375.html
В Стамбуле задержали 43 участника протестов
В Стамбуле задержали 43 участника протестов - РИА Новости, 25.03.2025
В Стамбуле задержали 43 участника протестов
Полиция задержала 43 участника протестной акции в центре Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:51:00+03:00
2025-03-25T08:58:00+03:00
в мире
стамбул
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экрем имамоглу
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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция задержала 43 участника протестной акции в центре Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.В понедельник на площади Сарачхане у мэрии города вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции и в других районах Стамбула."Наши полицейские поймали и задержали 43 провокатора, ведутся поиски других", — написал Ерликая.По его словам, правоохранительные органы также приняли меры в отношении тех, кто оскорбил на акции в Сарачхане покойную мать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.Дело мэра СтамбулаЗадержание мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
https://ria.ru/20250324/stambul-2007068169.html
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Митинг в поддержку арестованного мэра Стамбула на площади Сарачхане
Группа протестующих в поддержку арестованного Имамоглу пытается в понедельник блокировать один из ключевых мостов Стамбула - Галатский, остановлено движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Протестные акции в поддержку арестованного мэра продолжаются с 19 марта на площади Сарачхане у мэрии города, а также в некоторых других турецких городах. По данным МВД, полиция задержала с тех пор более 1,1 тысячи участников незаконных протестных акций, ранены 123 полицейских.
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
В Стамбуле задержали 43 участника протестов

Полиция задержала 43 провокатора среди протестующих в Стамбуле

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СТАМБУЛ, 25 мар — РИА Новости. Полиция задержала 43 участника протестной акции в центре Стамбула, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.
В понедельник на площади Сарачхане у мэрии города вновь состоялся многотысячный митинг оппозиции. Небольшие группы протестующих пытались провести акции и в других районах Стамбула.
Участники акции протеста на Галатском мосту в Стамбуле. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Протестующие попытались блокировать мост в Стамбуле
Вчера, 22:21
"Наши полицейские поймали и задержали 43 провокатора, ведутся поиски других", — написал Ерликая.
По его словам, правоохранительные органы также приняли меры в отношении тех, кто оскорбил на акции в Сарачхане покойную мать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
Вчера, 18:35

Дело мэра Стамбула

Задержание мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире. За это время полиция задержала более 1,1 тысячи участников беспорядков, пострадали 123 стража порядка.
Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции после ареста Имамоглу
23 марта, 15:45
Стамбульский университет, со своей стороны, ранее аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.

Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием. При этом Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, он считается главным противником действующего президента.

Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Эрдоган призвал оппозицию "не играть на нервах" турецкого народа
Вчера, 18:26
 
В миреСтамбулТурцияЭкрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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