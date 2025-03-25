https://ria.ru/20250325/ssha-2007321396.html

Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран

Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран - РИА Новости, 25.03.2025

Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран

Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщается в официальном документе,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщается в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS)."Эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в заявлении ведомства.Под санкции попали 42 китайские компании, в том числе институты, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвиняемые в поставках продукции для нужд китайской армии, а также уже находящихся под санкциями компании Huawei и HiSilicon.Кроме того, в список добавлены 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, связаны с ядерной и ракетной программами страны.В санкционный перечень также вошли по две организации из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ, обвиняемые в сотрудничестве с китайскими военными структурами и в подготовке китайских военнослужащих с использованием западных и натовских ресурсов.Теперь американские компании обязаны получать специальное разрешение для поставок любой продукции фигурантам списка. Заявки на получение таких лицензий будут рассматриваться с "презумпцией отказа", подчеркнули в минторге США.

https://ria.ru/20250322/dollar-2006667227.html

https://ria.ru/20250321/nabiullina-2006526542.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пакистан, иран, китай, оаэ, юар