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Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран - РИА Новости, 25.03.2025
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23:56 25.03.2025 (обновлено: 23:57 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007321396.html
Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран
Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран - РИА Новости, 25.03.2025
Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран
Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщается в официальном документе,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:56:00+03:00
2025-03-25T23:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщается в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS)."Эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в заявлении ведомства.Под санкции попали 42 китайские компании, в том числе институты, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвиняемые в поставках продукции для нужд китайской армии, а также уже находящихся под санкциями компании Huawei и HiSilicon.Кроме того, в список добавлены 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, связаны с ядерной и ракетной программами страны.В санкционный перечень также вошли по две организации из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ, обвиняемые в сотрудничестве с китайскими военными структурами и в подготовке китайских военнослужащих с использованием западных и натовских ресурсов.Теперь американские компании обязаны получать специальное разрешение для поставок любой продукции фигурантам списка. Заявки на получение таких лицензий будут рассматриваться с "презумпцией отказа", подчеркнули в минторге США.
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в мире, сша, пакистан, иран, китай, оаэ, юар
В мире, США, Пакистан, Иран, Китай, ОАЭ, ЮАР
Минторг США внес в санкционный список компании из пяти стран

Минторг США внес в санкционный список 70 компаний из пяти стран

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Министерство торговли США расширило санкционный список, добавив в него 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ, сообщается в официальном документе, опубликованном Бюро промышленности и безопасности (BIS).
"Эти компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в заявлении ведомства.
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Под санкции попали 42 китайские компании, в том числе институты, связанные с разработкой гиперзвукового оружия и квантовых технологий, обвиняемые в поставках продукции для нужд китайской армии, а также уже находящихся под санкциями компании Huawei и HiSilicon.
Кроме того, в список добавлены 19 компаний из Пакистана, которые, по утверждению американских властей, связаны с ядерной и ракетной программами страны.
В санкционный перечень также вошли по две организации из Ирана, три из ЮАР и четыре из ОАЭ, обвиняемые в сотрудничестве с китайскими военными структурами и в подготовке китайских военнослужащих с использованием западных и натовских ресурсов.
Теперь американские компании обязаны получать специальное разрешение для поставок любой продукции фигурантам списка. Заявки на получение таких лицензий будут рассматриваться с "презумпцией отказа", подчеркнули в минторге США.
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