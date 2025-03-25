https://ria.ru/20250325/ssha-2007286130.html

США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России

США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России - РИА Новости, 25.03.2025

США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России

США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:28:00+03:00

2025-03-25T19:28:00+03:00

2025-03-25T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп, опубликованного на сайте Кремля. "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250325/ssha-2007282785.html

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сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире