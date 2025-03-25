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США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России - РИА Новости, 25.03.2025
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19:28 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/ssha-2007286130.html
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России - РИА Новости, 25.03.2025
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп, опубликованного на сайте Кремля. "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России

Кремль: США помогут восстановить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп, опубликованного на сайте Кремля.
"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
Вчера, 19:14
 
СШАРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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