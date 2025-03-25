https://ria.ru/20250325/ssha-2007286130.html
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России - РИА Новости, 25.03.2025
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:28:00+03:00
2025-03-25T19:28:00+03:00
2025-03-25T19:28:00+03:00
сша
россия
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп, опубликованного на сайте Кремля. "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250325/ssha-2007282785.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
Кремль: США помогут восстановить экспорт сельхозпродукции и удобрений из России