https://ria.ru/20250325/ssha-2007282785.html
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:14:00+03:00
2025-03-25T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции, сообщили в Кремле."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
Кремль: США будут содействовать расширению доступа РФ к платежным системам