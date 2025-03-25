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США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
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19:14 25.03.2025 (обновлено: 19:30 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007282785.html
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам - РИА Новости, 25.03.2025
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам
США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции, сообщили в Кремле."США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
США будут содействовать расширению доступа России к платежным системам

Кремль: США будут содействовать расширению доступа РФ к платежным системам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. США в соответствии с договоренностями будут способствовать расширению доступа РФ к платежным системам для транзакций, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции, сообщили в Кремле.
"США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
США будут способствовать восстановлению экспорта удобрений из России
Вчера, 19:28
 
РоссияСШАГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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