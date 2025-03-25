https://ria.ru/20250325/ssha-2007257675.html

Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде

Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде

Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:53:00+03:00

2025-03-25T17:53:00+03:00

2025-03-25T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде.Основные заявления: Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки с 18 июля 2023-го.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007167755.html

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в мире, украина, сша, григорий карасин, сергей лавров, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, оон