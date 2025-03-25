Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде
© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде.
Основные заявления:
- Москва и Вашингтон условились разработать меры по реализации соглашения о запрете атак на энергообъекты в России и на Украине;
- Стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море;
- Штаты помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений;
- Для этого США намерены содействовать снижению стоимости морского страхования и расширению доступа России к портам и платежным системам;
- Москва и Вашингтон продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.
Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки с 18 июля 2023-го.