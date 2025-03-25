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Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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17:53 25.03.2025 (обновлено: 18:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/ssha-2007257675.html
Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде
Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде
Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде. РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде.Основные заявления: Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки с 18 июля 2023-го.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007167755.html
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в мире, украина, сша, григорий карасин, сергей лавров, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, оон
В мире, Украина, США, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, ООН

Белый дом раскрыл детали переговоров с Россией и Украиной в Эр-Рияде

© AP Photo / Jose Luis MaganaЖурналисты у здания Белого дома в Вашингтоне
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Белый дом раскрыл детали переговоров с представителями России и Украины в Эр-Рияде.
Основные заявления:
  • Москва и Вашингтон условились разработать меры по реализации соглашения о запрете атак на энергообъекты в России и на Украине;
  • Стороны договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море;
  • Штаты помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений;
  • Для этого США намерены содействовать снижению стоимости морского страхования и расширению доступа России к портам и платежным системам;
  • Москва и Вашингтон продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
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Вчера, 12:54
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.
Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки с 18 июля 2023-го.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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В миреУкраинаСШАГригорий КарасинСергей ЛавровСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияООН
 
 
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