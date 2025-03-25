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Fox News: Уолтц планирует обсудить с Россией договоренности по Черному морю

Fox News: Уолтц планирует обсудить с Россией договоренности по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

Fox News: Уолтц планирует обсудить с Россией договоренности по Черному морю

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T15:56:00+03:00

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майк уолтц

в мире

черное море

сша

россия

григорий карасин

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц во вторник обсудит с российской стороной договоренности по Черному морю, передает телеканал Fox News."В его (Уолтца. — Прим. ред.) расписании — разговор с российским коллегой позже сегодня о прекращении огня в Черном море", — говорится в сообщении.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, она длилась более 12 часов. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на переговорах стороны обсуждали безопасное судоходство в Черном море. Россия, по его словам, выступила за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. При этом министр отметил, что Москва не может верить на слово киевскому режиму в этом вопросе.Как указал дипломат, рынок зерновых и удобрений должен быть предсказуем, поскольку Россия не только хочет получить законную прибыль, но и беспокоится за продовольственную безопасность в Африке.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В отношении Москвы соглашение не выполнялось, поэтому она вышла из сделки с 18 июля 2023-го.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007159268.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007229322.html

черное море

сша

россия

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