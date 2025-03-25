В СПЧ прокомментировали гибель журналистов в зоне СВО
СПЧ: удар по российским журналистам в зоне СВО не был случайным
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В комиссии Совета по правам человека (СПЧ) заявили, что удар по российских журналистам в зоне проведения СВО, в результате которого погибли три представителя СМИ, не был случайным, добавив, что хотели бы, чтобы их память почтили международные журналистские организации.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ.
"Тех средств защиты журналистов, которые есть сегодня, явно не хватает. Мы будем совершенствовать законодательство, чтобы избежать потерь. Но без осуждения мирового журналистского сообщества происходящего, эти меры будут не полными", - говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по правам в информационной сфере, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Члены комиссии подчеркнули, что не верят в то, что удар ВСУ по российским журналистам был случайным. По их мнению, украинские военными били "прицельно по гражданским, по мирным людям".
"Международные нормы прямо запрещают убивать журналистов, мешать их профессиональной деятельности. Сегодня все эти постулаты забыты. Мы хотим, чтобы международные журналистские организации запомнили имена наших убитых коллег и почтили их память, как чтим мы", - отмечается в заявлении.