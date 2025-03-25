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Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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21:20 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/slutskij-2007304600.html
Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине
Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине
Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. "Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании. Пока рано говорить о конкретных результатах, но будем считать, что "точка невозврата" пройдена", - сказал он. Слуцкий отметил, что есть позитивная динамика переговорного процесса вокруг возобновления "зерновой сделки" и вопросов безопасности судоходства в Черном море. По его словам, главное, чтобы обязательства не остались на бумаге и были выполнены, прежде всего, в отношении снятия ограничений на российский экспорт продовольственной продукции и удобрений, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка. "Также важен контроль за действиями киевского режима, который не раз срывал достигнутые договоренности. Свидетельство тому – украинские террористические атаки на мирную инфраструктуру и энергетические объекты в России прямо во время переговоров в Саудовской Аравии. США здесь могут повлиять на хунту Зеленского", - добавил Слуцкий. Глава думского комитета напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Вашингтон должен отдать приказ Киеву. Слуцкий подчеркнул, что России нужны четкие и недвусмысленные гарантии. "Переговоры будут продолжены. Надеемся на достижение прочного мира. Россия к этому давно готова, но на условиях соблюдения национальных интересов", - заключил он.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html
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в мире, россия, сша, черное море, леонид слуцкий (политик), григорий карасин, сергей лавров, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Черное море, Леонид Слуцкий (политик), Григорий Карасин, Сергей Лавров, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине

Слуцкий: Россия и США продвигаются на пути поиска "формулы мира" на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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"Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании. Пока рано говорить о конкретных результатах, но будем считать, что "точка невозврата" пройдена", - сказал он.
Слуцкий отметил, что есть позитивная динамика переговорного процесса вокруг возобновления "зерновой сделки" и вопросов безопасности судоходства в Черном море. По его словам, главное, чтобы обязательства не остались на бумаге и были выполнены, прежде всего, в отношении снятия ограничений на российский экспорт продовольственной продукции и удобрений, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка.
"Также важен контроль за действиями киевского режима, который не раз срывал достигнутые договоренности. Свидетельство тому – украинские террористические атаки на мирную инфраструктуру и энергетические объекты в России прямо во время переговоров в Саудовской Аравии. США здесь могут повлиять на хунту Зеленского", - добавил Слуцкий.
Глава думского комитета напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Вашингтон должен отдать приказ Киеву. Слуцкий подчеркнул, что России нужны четкие и недвусмысленные гарантии.
"Переговоры будут продолжены. Надеемся на достижение прочного мира. Россия к этому давно готова, но на условиях соблюдения национальных интересов", - заключил он.
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В миреРоссияСШАЧерное мореЛеонид Слуцкий (политик)Григорий КарасинСергей ЛавровГосдума РФСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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