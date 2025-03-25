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Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине

Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Слуцкий заявил о движении на пути поиска "формулы мира" на Украине

Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. "Стороны продвигаются на пути поиска реальной "формулы мира" в украинском урегулировании. Пока рано говорить о конкретных результатах, но будем считать, что "точка невозврата" пройдена", - сказал он. Слуцкий отметил, что есть позитивная динамика переговорного процесса вокруг возобновления "зерновой сделки" и вопросов безопасности судоходства в Черном море. По его словам, главное, чтобы обязательства не остались на бумаге и были выполнены, прежде всего, в отношении снятия ограничений на российский экспорт продовольственной продукции и удобрений, в том числе снятия санкций с Россельхозбанка. "Также важен контроль за действиями киевского режима, который не раз срывал достигнутые договоренности. Свидетельство тому – украинские террористические атаки на мирную инфраструктуру и энергетические объекты в России прямо во время переговоров в Саудовской Аравии. США здесь могут повлиять на хунту Зеленского", - добавил Слуцкий. Глава думского комитета напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Вашингтон должен отдать приказ Киеву. Слуцкий подчеркнул, что России нужны четкие и недвусмысленные гарантии. "Переговоры будут продолжены. Надеемся на достижение прочного мира. Россия к этому давно готова, но на условиях соблюдения национальных интересов", - заключил он.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html

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в мире, россия, сша, черное море, леонид слуцкий (политик), григорий карасин, сергей лавров, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)