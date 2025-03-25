https://ria.ru/20250325/shamarin-2007202695.html

Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина

Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина - РИА Новости, 25.03.2025

Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина

Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по уголовному делу начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:07:00+03:00

2025-03-25T15:07:00+03:00

2025-03-25T15:31:00+03:00

происшествия

россия

вадим шамарин

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по уголовному делу начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, который признал вину в получении взятки на 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство", - огласил решение судья Антон Галкин. На закрытом рассмотрении настаивал адвокат, так как могут быть разглашены секретные сведения. Шамарин и прокурор его поддержали. Генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела пройдет в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Генерал находится под стражей.

https://ria.ru/20241003/shamarin-1976073459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд