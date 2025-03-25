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Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина - РИА Новости, 25.03.2025
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15:07 25.03.2025 (обновлено: 15:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/shamarin-2007202695.html
Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина
Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина - РИА Новости, 25.03.2025
Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина
Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по уголовному делу начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:07:00+03:00
2025-03-25T15:31:00+03:00
происшествия
россия
вадим шамарин
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по уголовному делу начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, который признал вину в получении взятки на 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Удовлетворить ходатайство", - огласил решение судья Антон Галкин. На закрытом рассмотрении настаивал адвокат, так как могут быть разглашены секретные сведения. Шамарин и прокурор его поддержали. Генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела пройдет в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Генерал находится под стражей.
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происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд
Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина

Военный суд закрыл процесс по делу начальника управления связи Генштаба Шамарина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНачальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки в Московском гарнизонном военном суде. 25 марта 2025
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки в Московском гарнизонном военном суде. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки в Московском гарнизонном военном суде. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд закрыл процесс по уголовному делу начальника главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина, который признал вину в получении взятки на 36 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство", - огласил решение судья Антон Галкин.
На закрытом рассмотрении настаивал адвокат, так как могут быть разглашены секретные сведения. Шамарин и прокурор его поддержали.
Генерал признал вину в получении взятки, рассмотрение дела пройдет в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
Генерал находится под стражей.
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