https://ria.ru/20250325/serbiya-2007318887.html

Вучич ожидает приезда ФСБ и ФБР для расследования дела о "звуковой пушке"

Вучич ожидает приезда ФСБ и ФБР для расследования дела о "звуковой пушке" - РИА Новости, 25.03.2025

Вучич ожидает приезда ФСБ и ФБР для расследования дела о "звуковой пушке"

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезда через 2-3 дня представителей ФСБ и через 7-8 дней агентов ФБР для расследования информации о... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T23:12:00+03:00

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2025-03-25T23:12:00+03:00

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БЕЛГРАД, 25 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает приезда через 2-3 дня представителей ФСБ и через 7-8 дней агентов ФБР для расследования информации о применении "звуковой пушки" на массовом протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде. Вучич во вторник находится в Брюсселе, где провел рабочий ужин с главой Евросовета Антониу Кошта и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он заверил высокопоставленных представителей ЕС, что власти Сербии не применяли звуковую установку 15 марта. "Мы готовы дать ответ и Европейскому суду по правам человека, независимо от того, что это нигде в Европе не запрещено для применения, а в США его почти каждый день употребляют. Мы его не употребляли, нам нечего скрывать, и мы полностью открыты, чтобы это было рассмотрено и проверено всеми способами… ФСБ приезжает сейчас, за два-три дня, я надеюсь, что ФБР через 7-8 дней приедет в Белград. Я сказал Урсуле и Антониу - кого хотите отправьте, мы докажем, что этого не было", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич заявил ранее, что уйдет с поста главы государства, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения звуковой пушки на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут, сербский лидер обвинил оппонентов в распространении дезинформации. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что вечером во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. МВД Сербии, министерство обороны и Агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде в субботу. Каждый вечер в Белграде проходит "шумный протест" - жители, не выходя из своих домов, с 19.15 до 19.30 проводят 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Затем участники акций полчаса бьют в кастрюли, шумят и свистят. В ночь на воскресенье президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе протестов 15 марта получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка. Ранее пресс-служба МВД Сербии указала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственности для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Президент Сербии Александр Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. Помилованы от уголовного преследования 6 студентов, один декан факультета, один доцент, четыре директора школ и один работник школы из разных городов Сербии. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1 ноября и гибели 15 человек. Дело в феврале передано прокуратуре по оргпреступности. Власти Сербии считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в феврале, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и его правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером партией "Движение социалистов".

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https://ria.ru/20250317/serbiya-2005554033.html

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в мире, сербия, белград (город), брюссель, александр вучич, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, евросовет, беспорядки в белграде