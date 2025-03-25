https://ria.ru/20250325/rosselhoznadzor-2007300683.html

В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора"

В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора" - РИА Новости, 25.03.2025

В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора"

Более 860 килограммов фальсифицированной продукции из магазинов сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти изъяты и будут уничтожены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:10:00+03:00

2025-03-25T21:10:00+03:00

2025-03-25T21:10:00+03:00

здоровье - общество

санкт-петербург

ленинградская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998823022_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_d10d3e7919812e09665d374d6020ec60.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Более 860 килограммов фальсифицированной продукции из магазинов сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти изъяты и будут уничтожены, сообщает пресс-служба северо-западного управления Россельхознадзора. "Завершен масштабный мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из магазинов сети "Светофор" управлением Россельхознадзора изъято для последующей утилизации 864 килограмма фальсифицированной продукции. Товары будут уничтожены под контролем службы", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что проверка проводилась с января по март, в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе - реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства. Всего контрольные мероприятия были проведены в 29 магазинах, где были выявлены нарушения при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основные из которых - реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истекшими сроками годности. Также были проведены внеплановые проверки в четырех магазинах сети. В основном фальсификат растительными жирами был выявлен в сыре, масле, твороге, сметане и сливках.

https://ria.ru/20250210/svetofor-1998466245.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия