https://ria.ru/20250325/rosselhoznadzor-2007300683.html
В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора"
В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора" - РИА Новости, 25.03.2025
В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора"
Более 860 килограммов фальсифицированной продукции из магазинов сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти изъяты и будут уничтожены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:10:00+03:00
2025-03-25T21:10:00+03:00
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санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Более 860 килограммов фальсифицированной продукции из магазинов сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти изъяты и будут уничтожены, сообщает пресс-служба северо-западного управления Россельхознадзора. "Завершен масштабный мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Из магазинов сети "Светофор" управлением Россельхознадзора изъято для последующей утилизации 864 килограмма фальсифицированной продукции. Товары будут уничтожены под контролем службы", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что проверка проводилась с января по март, в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе - реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства. Всего контрольные мероприятия были проведены в 29 магазинах, где были выявлены нарушения при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основные из которых - реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истекшими сроками годности. Также были проведены внеплановые проверки в четырех магазинах сети. В основном фальсификат растительными жирами был выявлен в сыре, масле, твороге, сметане и сливках.
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здоровье - общество, санкт-петербург, ленинградская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
В Ленинградской области уничтожат некачественную продукцию из "Светофора"
Россельхознадзор в Ленинградской области уничтожит 860 кг продукции из Светофора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Более 860 килограммов фальсифицированной продукции из магазинов сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти изъяты и будут уничтожены, сообщает пресс-служба северо-западного управления Россельхознадзора.
"Завершен масштабный мониторинг реализации продукции животного происхождения в супермаркетах сети "Светофор", расположенных в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
. Из магазинов сети "Светофор" управлением Россельхознадзора
изъято для последующей утилизации 864 килограмма фальсифицированной продукции. Товары будут уничтожены под контролем службы", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что проверка проводилась с января по март, в точках данной торговой сети зафиксированы грубые нарушения. В их числе - реализация фальсифицированных продуктов, нарушения требований технических регламентов, прослеживаемости подконтрольных товаров и ветеринарного законодательства.
Всего контрольные мероприятия были проведены в 29 магазинах, где были выявлены нарушения при хранении и реализации пищевой продукции животного происхождения, основные из которых - реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, с истекшими сроками годности. Также были проведены внеплановые проверки в четырех магазинах сети. В основном фальсификат растительными жирами был выявлен в сыре, масле, твороге, сметане и сливках.