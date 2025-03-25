https://ria.ru/20250325/putin-2007306992.html

Путин наградил школьницу, спасшую детей из горящего дома в Томске

Путин наградил школьницу, спасшую детей из горящего дома в Томске - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил школьницу, спасшую детей из горящего дома в Томске

Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьницу из Томской области Викторию Гребенькову, которая спасла своих сестер и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:39:00+03:00

2025-03-25T21:39:00+03:00

2025-03-25T22:49:00+03:00

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" школьницу из Томской области Викторию Гребенькову, которая спасла своих сестер и братьев из горящего дома. Указ президента о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Гребенькову Викторию Алексеевну - учащуюся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Комсомольской средней общеобразовательной школы Первомайского района Томской области", - говорится в документе. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре прошлого года наградила участников всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Среди ребят, которым спикер Совфеда вручила медали "За проявленное мужество", была и Виктория Гребенькова. Школьница из села Комсомольское помогла своим братьям и сестрам выбраться из дома, когда там начался пожар, это случилось в апреле 2024 года. Как отмечено в сообщении на сайте Совфеда, Виктория спасла пятерых детей в возрасте от 1,5 до 13 лет.Путин наградил медалью "За спасение погибавших" еще одного жителя Томской области - Михаила Процкого, который, по данным региональных СМИ, спас троих детей из пожара в доме его соседей в феврале 2024 года.

https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html

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россия, томская область, первомайский район , владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество