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Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова
Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова - РИА Новости, 25.03.2025
Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича - сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам", - говорится в тексте документа.
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Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова
Путин наградил орденом Дружбы сенатора от КЧР Салпагарова