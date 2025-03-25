https://ria.ru/20250325/putin-2007306557.html

Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова

Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова - РИА Новости, 25.03.2025

Путин наградил орденом Дружбы сенатора Салпагарова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Ахмата Салпагарова, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. "За вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Дружбы Салпагарова Ахмата Анзоровича - сенатора Российской Федерации - представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20250325/putin-2007304478.html

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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, общество