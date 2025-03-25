https://ria.ru/20250325/putin-2007305097.html

Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну

Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну - РИА Новости, 25.03.2025

Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну

Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и артисту-кукловоду Театра кукол имени Образцова Владимиру Беркуну, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" - Абашовой Марии Юрьевне - артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана", Бараненко Елене Игоревне - артистке государственного унитарного предприятия города Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского", Беркуну Владимиру Григорьевичу - артисту-кукловоду федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова", город Москва", - говорится в документе.

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россия, москва, владимир путин, борис эйфман