https://ria.ru/20250325/putin-2007305097.html
Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну
Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну - РИА Новости, 25.03.2025
Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну
Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:23:00+03:00
2025-03-25T21:23:00+03:00
2025-03-25T21:23:00+03:00
культура
россия
москва
владимир путин
борис эйфман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания народных артистов РФ балерине Марии Абашовой, артистке Московского цирка на Вернадского Елене Бараненко и артисту-кукловоду Театра кукол имени Образцова Владимиру Беркуну, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" - Абашовой Марии Юрьевне - артистке балета Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана", Бараненко Елене Игоревне - артистке государственного унитарного предприятия города Москвы "Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского", Беркуну Владимиру Григорьевичу - артисту-кукловоду федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250325/putin-2007302391.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, борис эйфман
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Борис Эйфман
Путин присвоил звания народных артистов Абашовой, Бараненко и Беркуну
Путин присвоил звания народных артистов России Абашовой, Бараненко и Беркуну