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Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России - РИА Новости, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:39:00+03:00
2025-03-25T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Михалковой Анне Никитичне — артистке, советнику генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", город Москва; Олешко Александру Владимировичу — артисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", — говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, анна михалкова, александр олешко, российский фонд культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Анна Михалкова, Александр Олешко, Российский фонд культуры
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
Путин присвоил актерам Михалковой и Олешко звание народных артистов РФ