https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html

Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России

Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России - РИА Новости, 25.03.2025

Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России

Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко,... РИА Новости, 25.03.2025

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культура

россия

москва

владимир путин

анна михалкова

александр олешко

российский фонд культуры

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Михалковой Анне Никитичне — артистке, советнику генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", город Москва; Олешко Александру Владимировичу — артисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", — говорится в документе.

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россия, москва, владимир путин, анна михалкова, александр олешко, российский фонд культуры