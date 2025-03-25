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Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:39 25.03.2025 (обновлено: 21:51 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России - РИА Новости, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко,... РИА Новости, 25.03.2025
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культура
россия
москва
владимир путин
анна михалкова
александр олешко
российский фонд культуры
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник. "За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Михалковой Анне Никитичне — артистке, советнику генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", город Москва; Олешко Александру Владимировичу — артисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", — говорится в документе.
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россия, москва, владимир путин, анна михалкова, александр олешко, российский фонд культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Анна Михалкова, Александр Олешко, Российский фонд культуры
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России

Путин присвоил актерам Михалковой и Олешко звание народных артистов РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАктриса Анна Михалкова
Актриса Анна Михалкова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание народной артистки России актрисе Анне Михалковой и звание народного артиста России актеру Александру Олешко, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации во вторник.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Александр Олешко
Актер Александр Олешко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Актер Александр Олешко
"За большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Михалковой Анне Никитичне — артистке, советнику генерального директора по вопросам молодежной и культурной политики Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры", город Москва; Олешко Александру Владимировичу — артисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", — говорится в документе.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста
24 января, 20:47
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинАнна МихалковаАлександр ОлешкоРоссийский фонд культуры
 
 
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