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Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2" - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:17 25.03.2025 (обновлено: 17:23 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/putin-2007245919.html
Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"
Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2" - РИА Новости, 25.03.2025
Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"
Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:17:00+03:00
2025-03-25T17:23:00+03:00
культура
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "Филармонию-2" и рассказал, что именно президент предложил назвать ее главный концертный зал в честь композитора Сергея Рахманинова. Во вторник Путин на церемонии в Кремле вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. "Пользуясь возможностью, я, конечно, хотел бы от себя и от многих музыкантов лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за "Филармонию-2", поскольку это была исключительно ваша инициатива к реализации этого грандиозного проекта и говорят, что именно вы предложили дать название этому концертному залу имя великого русского гения Сергея Рахманинова. Я могу сказать точно, что этот концертный зал – один из самых лучших не только в России, но и во всем мире", - сказал Никифорчин во время выступления на церемонии. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20250325/putin-2007238252.html
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россия, владимир путин, сергей рахманинов, владимир мединский, мархи, мариинский театр
Культура, Россия, Владимир Путин, Сергей Рахманинов, Владимир Мединский, МАРХИ, Мариинский театр
Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"

Главный дирижер "Академии Русской Музыки" поблагодарил Путина за "Филармонию-2"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель "Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
Художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель "Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "Филармонию-2" и рассказал, что именно президент предложил назвать ее главный концертный зал в честь композитора Сергея Рахманинова.
Во вторник Путин на церемонии в Кремле вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин поблагодарил лауреатов премий в области культуры
Вчера, 16:48
"Пользуясь возможностью, я, конечно, хотел бы от себя и от многих музыкантов лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за "Филармонию-2", поскольку это была исключительно ваша инициатива к реализации этого грандиозного проекта и говорят, что именно вы предложили дать название этому концертному залу имя великого русского гения Сергея Рахманинова. Я могу сказать точно, что этот концертный зал – один из самых лучших не только в России, но и во всем мире", - сказал Никифорчин во время выступления на церемонии.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Президент РФ Владимир Путин и балерина Мариинского театра Рената Шакирова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин отметил мастерство прима-балерины Мариинского театра Шакировой
Вчера, 16:37
 
КультураРоссияВладимир ПутинСергей РахманиновВладимир МединскийМАРХИМариинский театр
 
 
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