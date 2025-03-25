https://ria.ru/20250325/putin-2007245919.html

Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"

Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2" - РИА Новости, 25.03.2025

Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"

Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:17:00+03:00

2025-03-25T17:17:00+03:00

2025-03-25T17:23:00+03:00

культура

россия

владимир путин

сергей рахманинов

владимир мединский

мархи

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007247091_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_b1e6e6ba841c4f003bf6ee556285b8af.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "Филармонию-2" и рассказал, что именно президент предложил назвать ее главный концертный зал в честь композитора Сергея Рахманинова. Во вторник Путин на церемонии в Кремле вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества. "Пользуясь возможностью, я, конечно, хотел бы от себя и от многих музыкантов лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за "Филармонию-2", поскольку это была исключительно ваша инициатива к реализации этого грандиозного проекта и говорят, что именно вы предложили дать название этому концертному залу имя великого русского гения Сергея Рахманинова. Я могу сказать точно, что этот концертный зал – один из самых лучших не только в России, но и во всем мире", - сказал Никифорчин во время выступления на церемонии. В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20250325/putin-2007238252.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007232480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сергей рахманинов, владимир мединский, мархи, мариинский театр