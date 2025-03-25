Дирижер Никифорчин поблагодарил Путина за "Филармонию-2"
Главный дирижер "Академии Русской Музыки" поблагодарил Путина за "Филармонию-2"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель "Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
Художественный руководитель "Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. 25 марта 2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лауреат премии для молодых деятелей культуры, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "Филармонию-2" и рассказал, что именно президент предложил назвать ее главный концертный зал в честь композитора Сергея Рахманинова.
Во вторник Путин на церемонии в Кремле вручил премии для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества.
"Пользуясь возможностью, я, конечно, хотел бы от себя и от многих музыкантов лично поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за "Филармонию-2", поскольку это была исключительно ваша инициатива к реализации этого грандиозного проекта и говорят, что именно вы предложили дать название этому концертному залу имя великого русского гения Сергея Рахманинова. Я могу сказать точно, что этот концертный зал – один из самых лучших не только в России, но и во всем мире", - сказал Никифорчин во время выступления на церемонии.
В понедельник помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре и искусству Владимир Мединский объявил имена лауреатов премии президента РФ за 2024 год для молодых деятелей культуры: ими стали директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы "Академия Русской Музыки" Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по культуре и искусству Карен Шахназаров назвал лауреатов премии президента РФ за 2024 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества: премии удостоились иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.