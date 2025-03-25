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В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах - РИА Новости, 25.03.2025
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09:27 25.03.2025 (обновлено: 09:55 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peterburg-2007108379.html
В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах
В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах - РИА Новости, 25.03.2025
В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах
Полиция Санкт-Петербурга приступила к регулярным рейдам по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства в сфере... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:27:00+03:00
2025-03-25T09:55:00+03:00
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга приступила к регулярным рейдам по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства в сфере курьерской доставки, где работают, в основном, иностранные граждане, использующие электровелосипеды в качестве служебного транспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось ранее, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов. В результате почти тысяча человек была привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство их них – это иностранные граждане, работающие курьерами служб доставки. Также обнаружились нарушители режима пребывания в России. "Полученные выводы потребовали от полиции дополнительных мер по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки. По решению руководства полицейского главка, с 24 марта в Санкт-Петербурге на постоянной основе реализуется целый комплекс проверочных мероприятий. Помимо Госавтоинспекции в проверках задействованы миграционная служба и иные подразделения полиции", – говорится в сообщении. Как отмечается, в первый день рейда в понедельник правоохранители выявили нарушения как в части соблюдения миграционного законодательства, так и в области безопасности дорожного движения. В частности, 13 проверенных мигрантов-курьеров находились на территории России нелегально, в связи с чем помещены в специальный центр для иностранных граждан для последующей депортации. В отношении еще 9 человек были выявлены "обстоятельства о неразрешении въезда". Теперь срок их пребывания в России будет сокращен, в дальнейшем они не смогут вернуться несколько лет. В рамках проверочных мероприятий Госавтоинспекция от административных протоколов в отношении курьеров перешла к изъятию электровелосипедов, добавляют в ГУМВД. Так, в понедельник было проверено почти 200 электровелосипедистов, при этом более 160 электровелосипедов вызвали у полицейских вопросы технического характера. "У "железных коней" курьеров отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Ватт. С такими характеристиками это уже не велосипед, пускай и электро, а мопед, управление которым требует права управления транспортным средством категории "М". Как можно догадаться, ни у кого из проверенных мигрантов-курьеров таких прав не было", – рассказали в полиции. По оценке ГУМВД, нарушение ПДД, включая штраф за отсутствие шлема, обойдутся каждому из электровелосипедистов в 6,5-16,5 тысяч рублей. Более 160 электровелосипедов, больше похожих на мопеды, изъяты для проведения экспертизы.
https://ria.ru/20241106/migranty-1982163361.html
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
В Петербурге начались регулярные проверки курьеров на электровелосипедах

В Петербурге начались проверки курьеров, у них изымают электровелосипеды

© РИА НовостиПроверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге
Проверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
Проверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга приступила к регулярным рейдам по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также миграционного законодательства в сфере курьерской доставки, где работают, в основном, иностранные граждане, использующие электровелосипеды в качестве служебного транспорта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось ранее, 10-14 марта сотрудники Госавтоинспекции провели в городе профилактический рейд, в ходе которого были проверены около 1,5 тысяч водителей электровелосипедов. В результате почти тысяча человек была привлечена к административной ответственности за нарушения ПДД, большинство их них – это иностранные граждане, работающие курьерами служб доставки. Также обнаружились нарушители режима пребывания в России.
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"Полученные выводы потребовали от полиции дополнительных мер по профилактике правонарушений в сфере курьерской доставки. По решению руководства полицейского главка, с 24 марта в Санкт-Петербурге на постоянной основе реализуется целый комплекс проверочных мероприятий. Помимо Госавтоинспекции в проверках задействованы миграционная служба и иные подразделения полиции", – говорится в сообщении.
© РИА НовостиПроверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге
Проверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости
Проверка курьеров на электровелосипедах в Петербурге
Как отмечается, в первый день рейда в понедельник правоохранители выявили нарушения как в части соблюдения миграционного законодательства, так и в области безопасности дорожного движения.
В частности, 13 проверенных мигрантов-курьеров находились на территории России нелегально, в связи с чем помещены в специальный центр для иностранных граждан для последующей депортации. В отношении еще 9 человек были выявлены "обстоятельства о неразрешении въезда". Теперь срок их пребывания в России будет сокращен, в дальнейшем они не смогут вернуться несколько лет.
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В рамках проверочных мероприятий Госавтоинспекция от административных протоколов в отношении курьеров перешла к изъятию электровелосипедов, добавляют в ГУМВД. Так, в понедельник было проверено почти 200 электровелосипедистов, при этом более 160 электровелосипедов вызвали у полицейских вопросы технического характера.
"У "железных коней" курьеров отсутствовали педали, а мощность аккумуляторной батареи превышала 1000 Ватт. С такими характеристиками это уже не велосипед, пускай и электро, а мопед, управление которым требует права управления транспортным средством категории "М". Как можно догадаться, ни у кого из проверенных мигрантов-курьеров таких прав не было", – рассказали в полиции.
По оценке ГУМВД, нарушение ПДД, включая штраф за отсутствие шлема, обойдутся каждому из электровелосипедистов в 6,5-16,5 тысяч рублей. Более 160 электровелосипедов, больше похожих на мопеды, изъяты для проведения экспертизы.
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