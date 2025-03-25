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Песков пожелал выздоровления раненным в ЛНР и Курской области журналистам - РИА Новости, 25.03.2025
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12:39 25.03.2025 (обновлено: 12:42 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peskov-2007163440.html
Песков пожелал выздоровления раненным в ЛНР и Курской области журналистам
Песков пожелал выздоровления раненным в ЛНР и Курской области журналистам - РИА Новости, 25.03.2025
Песков пожелал выздоровления раненным в ЛНР и Курской области журналистам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал выздоровления раненым в ЛНР и Курской области российским журналистам. РИА Новости, 25.03.2025
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луганская народная республика
россия
курская область
дмитрий песков
никита гольдин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал выздоровления раненым в ЛНР и Курской области российским журналистам. "Во-первых, конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении", - сказал Песков журналистам. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин и корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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россия
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луганская народная республика, россия, курская область, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Луганская Народная Республика, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Песков пожелал выздоровления раненным в ЛНР и Курской области журналистам

Песков: хочется пожелать здоровья раненным в ЛНР и Курской области журналистам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал выздоровления раненым в ЛНР и Курской области российским журналистам.
"Во-первых, конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении", - сказал Песков журналистам.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин и корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов
01:39
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияКурская областьДмитрий ПесковНикита ГольдинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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