https://ria.ru/20250325/peskov-2007161433.html
Кремль: убийство журналистов в ЛНР подтверждает суть киевского режима
Кремль: убийство журналистов в ЛНР подтверждает суть киевского режима - РИА Новости, 25.03.2025
Кремль: убийство журналистов в ЛНР подтверждает суть киевского режима
Убийство российских журналистов в ЛНР еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:34:00+03:00
2025-03-25T12:34:00+03:00
2025-03-25T12:35:00+03:00
луганская народная республика
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дмитрий песков
никита гольдин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Убийство российских журналистов в ЛНР еще раз подтверждает суть киевского режима и верность проведения СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима и лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции", - сказал Песков журналистам. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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луганская народная республика, россия, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Кремль: убийство журналистов в ЛНР подтверждает суть киевского режима
Песков: убийство российских журналистов в ЛНР подтверждает верность СВО