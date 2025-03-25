https://ria.ru/20250325/peskov-2007158422.html
Кремль выразил соболезнования после гибели российских журналистов в ЛНР
Кремль выразил соболезнования после гибели российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025
Кремль выразил соболезнования после гибели российских журналистов в ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:29:00+03:00
2025-03-25T12:29:00+03:00
2025-03-25T12:29:00+03:00
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дмитрий песков
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леонид пасечник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР. "Во-первых, конечно, хочется выразить соболезнования родным и близким, тем, кто потерял своих родных в результате этого убийства, и пожелать выздоровления тем, кто ранен, и тем, кто сейчас находится на излечении", - сказал Песков журналистам. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html
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луганская народная республика, россия, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Кремль выразил соболезнования после гибели российских журналистов в ЛНР
Песков выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР