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Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы - РИА Новости, 25.03.2025
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12:28 25.03.2025 (обновлено: 13:14 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peskov-2007158263.html
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы - РИА Новости, 25.03.2025
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы
Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы, контакты носили технический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:28:00+03:00
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россия
сша
черное море
дмитрий песков
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы, контакты носили технический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе — еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях", — сказал представитель Кремля.По его словам, Москве и Вашингтону доложили об итогах встречи.Песков добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, возможность переговоров представителей Москвы, Киева и Вашингтона также не обсуждается.В понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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россия, сша, черное море, дмитрий песков, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, москва, украина
Россия, США, Черное море, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Москва, Украина
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы

Песков: итоги переговоров России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы, контакты носили технический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе — еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях", — сказал представитель Кремля.
Флаги США, Саудовской Аравии и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде
11:49
По его словам, Москве и Вашингтону доложили об итогах встречи.
Песков добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, возможность переговоров представителей Москвы, Киева и Вашингтона также не обсуждается.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными
10:50
В понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Британии раскрыли замысел Украины на переговорах с США
03:51
После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00

Разговор Путина и Трампа

Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
РоссияСШАЧерное мореДмитрий ПесковГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреМоскваУкраина
 
 
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