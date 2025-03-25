https://ria.ru/20250325/peskov-2007158263.html

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы - РИА Новости, 25.03.2025

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не будут опубликованы

Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы, контакты носили технический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:28:00+03:00

2025-03-25T12:28:00+03:00

2025-03-25T13:14:00+03:00

россия

сша

черное море

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Итоги переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде не будут опубликованы, контакты носили технический характер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать. Это первое, а второе — еще раз повторяю, сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях", — сказал представитель Кремля.По его словам, Москве и Вашингтону доложили об итогах встречи.Песков добавил, что контакты России и США будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет, возможность переговоров представителей Москвы, Киева и Вашингтона также не обсуждается.В понедельник в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США. Москву представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

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https://ria.ru/20250325/peregovory-2007131505.html

https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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